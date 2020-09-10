晶圓設備支出 SEMI三度上調

國際半導體產業協會（SEMI）昨（9）日第三度上修今年全球晶圓廠設備支出預估值，預期年增幅將達8%，較先前預估年增6%增加2個百分點，明年成長幅度則維持與先前預估相當、達13%。

法人指出，晶圓廠設備支出是反映整體半導體業景氣的重要風向球，SEMI再次上修今年預估值，透露全球半導體景氣不畏新冠肺炎疫情與美中貿易衝突影響。尤其台積電為首的晶圓廠大舉加碼資本支出衝刺先進製程，為蘋果、高通、聯發科、超微等晶片大廠衝刺出貨，凸顯台積電接單動能強勁，後市可期。

SEM表示，此次再度上調預估值，主要考量疫情持續，帶動通訊與資訊基礎建設、個人雲端運算、遊戲與醫療電子裝置等晶片需求增加。

SEMI曾在7月第二度上修今年全球晶圓廠支出預估值，看好今年成長率將由負翻正，估年增6%、達 596 億美元，預期明年在邏輯先進製程、記憶體產業，以及中國大陸廠商大力投資下，晶圓廠設備支出將年增13%、達700億美元的歷史新高紀錄。

SEMI昨天第三次上調相關預估值，顯示供應鏈為因應疫情及美中貿易戰，仍建置安全庫存，帶動今年晶圓廠設備支出增幅再擴大。