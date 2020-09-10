DRAM停供華為 台廠衝擊 營運短空
全球前三大DRAM廠都將停止供貨華為，台灣記憶體業者目前則仍未明確表態後續與華為業務的往來關係。不過，華邦與旺宏高層均不諱言，美國大舉封殺華為，確實對公司營運造成短期影響。
南亞科、華邦及旺宏等台灣主要記憶體晶片廠迄今仍未明確表態停供華為。
南亞科日前針對美國擴大對華為禁令，特別公告指出，將在相關法律許可範圍內支持客戶，盡力符合客戶需求。為維護公司及客戶營業秘密，無法對單一客戶營運資訊進行說明。
旺宏董事長吳敏求先前曾表示，目前已獲得約八成5G基地台廠商採用，客戶除日、韓廠商，也包括華為這家網通客戶大單。
因此，未來若華為出貨受衝擊，短期內將牽動旺宏的出貨表現，但預料市場會有其他廠商替補，相關影響仍需視後續發展。
華邦高層則表示，禁令短期內對營運有影響，若原有客戶需求減少，將爭取其他供應商的市場機會。
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