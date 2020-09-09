科技部萌芽計畫10年有成 已培育73家新創公司

科技部「研發成果萌芽計畫」10周年，至今實驗室成果已成立73家新創公司，技術領域涵蓋奈米材料、精準醫療、農業、半導體、太空、疫情相關，提供台灣多項產業升級時所需之關鍵技術，包括極光、安盟生技、奈力生醫等，皆出自於萌芽計畫。

科技部指出，過去萌芽計畫成功培育的新創團隊，例如安盟生技、柏勝生技、炳碩生醫、普瑞博生技等，經過時間的淬鍊，已陸續獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA等認證，成功跨越科學與商業的鴻溝，展現重大研發成果的市場價值。

其中，台灣大學化學系牟中原院士團隊以高生物相容性之中孔洞二氧化矽奈米粒子裝載抗癌藥物，解決藥物遞送困難的疾病應用，為難治型癌症腫瘤帶來精準醫療新契機。2016年成立奈力生醫，資本額為1億新台幣。

台灣大學光電所教授黃升龍開發出領先全球的光學關鍵元件與技術，將以往的光學同調斷層掃描術推向新的境界，在不傷害組織的情況下，藉由干涉技術可以更清楚的看到細胞等級的人體生理組織結構之全球最高解析度立體影像，提供皮膚科醫師、病理科醫師一系列的組織與細胞掃描工具，已順利於2015年成立安盟生技，並於今年9月3日取得FDA正式進軍國際。

中央大學光電系陳彥宏教授組成國內目前唯一開發完成光纖陀螺儀(FOG)關鍵核心元件之團隊，其元件已獲得中山科學院與國家太空中心等重要國防與太空科技單位的認可與採用，未來更將成為下世代量子光源元件材料之供應商，現已成立極光公司。