夏普衝刺健康醫療長照 推智慧醫療方案

鴻海（2317）集團投資的日本夏普積極衝刺健康、醫療、長照三大領域，在下周108周年創業紀念日前夕，舉辦發表會說明智慧醫療等多項方案。夏普ICT部門專務津末陽一提到，運用夏普現有的創新技術與高科技的裝置，在健康、醫療和長照關懷三大領域提出全新的解決方案，以確保大家的健康生活。

津末陽一指出，夏普藉由8K、5G、AI、IoT、Robot的核心技術，在醫療領域做出貢獻，從而發展出「8K高解析度技術的內視鏡」、「智慧醫療解決方案」、「遠距線上看診解決方案」、「醫護從業人員支援解決方案」的院內搬運用機器人等設備以及服務。

日本夏普公司是在9月8日假大阪總社召開健康、醫療和長照關懷領域的事業說明會，於會中揭示夏普未來發展的重點除了現有智慧家庭與健康的相關產品之外，往後會持續強化醫療及長照關懷的解決方案。

夏普公司即將邁入108週年創業紀念日，夏普會長戴正吳於9月1日發出的公開信中提到，面對現今嚴峻的COVID-19疫情和日本及其他先進國家目前所面臨的人口老齡化等社會問題等，夏普將更加關注健康，醫療和長照關懷領域的合作。