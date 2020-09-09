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夏普：將衝刺醫療及長照關懷解決方案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

日本夏普公司在ICT部門津末陽一專務的主持下，於大阪總社召開了健康、醫療和長照關懷領域的事業說明會，於會中揭示夏普未來發展的重點除了現有智慧家庭與健康的相關產品之外，往後會持續強化醫療及長照關懷的解決方案。

夏普公司ICT部門津末陽一專務於會中表示，運用夏普現有的創新技術與高科技的裝置，在健康、醫療和長照關懷三大領域提出全新的解決方案，以確保大家的健康生活。

夏普藉由8K、5G、AI、IoT、Robot的核心技術，在醫療領域做出貢獻，從而發展出「8K高解析度技術的內視鏡」、「智慧醫療解決方案」、「遠距線上看診解決方案」、「醫護從業人員支援解決方案」的院內搬運用機器人等設備以及服務。」

夏普公司即將邁入108週年創業紀念日，會長戴正吳於9月1日發出的公開信中提到，面對現今嚴峻的COVID-19疫情和日本及其他先進國家目前所面臨的人口老齡化等社會問題等，夏普將更加關注健康，醫療和長照關懷領域的合作。

夏普 長照 疫情

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