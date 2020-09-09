聯發科等四強攜手 推chromebook促教育轉型
廣達、宏碁、聯發科（2454）與Google，於今(9)日共同宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，並量身打造Chromebook專屬的IoT實驗課程與相關教育訓練課程。
這次計畫採用宏碁（2353）的Chromebook Spin 311，搭載聯發科的MT8183處理器，廣達（2382）由廣達文教基金會推動的「游於智」計畫，研擬各種IoT實驗課程，結合Chromebook產業鏈資源，打造Chromebook系列的IoT實驗課程。
聯發科這次捐贈300台Chromebook，與產業鏈夥伴協助偏鄉學校發展資訊教學。聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，透過這次計畫，與台灣產業夥伴一起努力，加速延伸Chromebook產業線觸角，打造最適合教育現場的軟硬體整合平台，從台灣開始，幫助教育界迎向行動學習浪潮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言