聯發科等四強攜手 推chromebook促教育轉型

一向與台灣大哥大關係密切的鴻海旗下亞太電信，上周拋出震撼彈，轉而與遠傳電信在5G共頻共網合作，也揭開電信版圖整併序幕。對於昔日盟友亞太電琵琶別抱，台灣大僅淡淡表示「祝福」，但外界更關切台灣大的下一步，是否會將具關鍵少數地位的台灣之星納入麾下？

2020-09-09 06:00