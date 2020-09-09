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聯發科等四強攜手 推chromebook促教育轉型

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

廣達、宏碁、聯發科（2454）與Google，於今(9)日共同宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，並量身打造Chromebook專屬的IoT實驗課程與相關教育訓練課程。

這次計畫採用宏碁（2353）的Chromebook Spin 311，搭載聯發科的MT8183處理器，廣達（2382）由廣達文教基金會推動的「游於智」計畫，研擬各種IoT實驗課程，結合Chromebook產業鏈資源，打造Chromebook系列的IoT實驗課程。

聯發科這次捐贈300台Chromebook，與產業鏈夥伴協助偏鄉學校發展資訊教學。聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，透過這次計畫，與台灣產業夥伴一起努力，加速延伸Chromebook產業線觸角，打造最適合教育現場的軟硬體整合平台，從台灣開始，幫助教育界迎向行動學習浪潮。

Chromebook 聯發科 廣達

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