利機8月營收8,219萬元 近兩年新高
半導體通路商利機（3444）於今（9）日公布8月業績，創近兩年新高。
利機8月合併營收為8,219萬元，月增約8％，年增22％，累計前八月合併營收為5.96億元，年增13％。
利機表示，受惠主要客戶封測大廠拉貨強勁，帶動封測相關及驅動IC相關產品分別月增17%及23%。封測相關主要成長產品為散熱片，已連續8個季度成長，依其目前在手訂單，第3季有機會改寫散熱片業務單季新高。
至於驅動IC相關產品，受惠終端需求漸漸回穩，薄膜覆晶封裝（COF）運送包材Emboss年增45%；玻璃覆晶封裝（COG）採用的晶粒承載盤則年增22%。該公司預期第3季COF需求動能可望維持，而COG封裝需求也見回升。
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