快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

利機8月營收8,219萬元 近兩年新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商利機（3444）於今（9）日公布8月業績，創近兩年新高。

利機8月合併營收為8,219萬元，月增約8％，年增22％，累計前八月合併營收為5.96億元，年增13％。

利機表示，受惠主要客戶封測大廠拉貨強勁，帶動封測相關及驅動IC相關產品分別月增17%及23%。封測相關主要成長產品為散熱片，已連續8個季度成長，依其目前在手訂單，第3季有機會改寫散熱片業務單季新高。

至於驅動IC相關產品，受惠終端需求漸漸回穩，薄膜覆晶封裝（COF）運送包材Emboss年增45%；玻璃覆晶封裝（COG）採用的晶粒承載盤則年增22%。該公司預期第3季COF需求動能可望維持，而COG封裝需求也見回升。

封測 營收

延伸閱讀

瀚宇博8月營收逾42億元 近二年同期高檔

內需暢旺、振興政策助攻 瓦城8月營收年增2.68％

廣越8月營收18.13億元 近11個月新高

敦泰8月營收12.37億元 月增1.9％

相關新聞

鈊象 8月賺逾半個股本

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公布8月自結稅前盈餘為3.79億元，月減不到1%，單月每股稅前盈餘5.38元，雖略低於...

上月業績／杰力+2% 尼克森+8%

受惠居家辦公、遠端教育全面帶動PC、筆電等市場下半年持續暢旺，供應鏈對MOSFET（金氧半場效電晶體）的拉貨動能依舊強勁...

明安8月營收勁揚54% 訂單滿手

高球具代工廠明安（8938）昨（8）日公布8月營收，受惠客戶群為回補庫存拉貨甚為強勁，單月交出11.44億元成績，年增5...

耀登上市案 過關

證交所昨（8）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過興櫃射頻廠耀登（3138）股票上市案，為今年第六家通過上市審議會的公...

8月營收／法德藥 暴增11倍

法德藥（4191）昨（3）日公告8月營收營收2,541萬元，為單月歷史次高紀錄，較去年同期成長1,103.84％，較上月...

大田獲利 將恢復成長

法人看好高球具代工大廠大田（8924）本季營運表現，認為在主力客戶訂單持續回籠下，8、9月營收可望維持7月的高水準，加上...

晟德新冠疫苗 明年臨床

由晟德（4123）集團轉投資的全福生技，子公司先知生技公司昨（3）日宣布，與中研院共同合作新冠肺炎疫苗ASD25X已完成...

面板營運加溫／今展科沾光 拚逐季成長

宅經濟效應導致面板供應吃緊，雙虎轉盈在旺之餘，同時供應國內兩大面板廠電感材料的今展科（6432）沾光，隨著大客戶拉貨需求...

橘子新手遊 助攻營運

遊戲營運商橘子（6180）昨（3）日應券商邀請召開法說會，橘子指出，上半年在《新楓之谷》、《天堂Ｍ》二大遊戲帶動下，營收...

基亞新冠試劑 准在美銷售

基亞（3176）昨（1）日代子公司德必碁（TBG）公告，德必碁已取得美國緊急授權核准（EUA），核准其研發製造的抗體快篩...

熱門新聞

打敗定存看過來 9月將除息ETF 最高配息率9.8%

最強TDR今年飆5555% 證交所示警溢價風險

亞太電爆量震盪 盤中漲幅逾8％

又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

太陽能股震盪激烈 茂迪從跌8％到漲8％

炒熱冷門股 金管會宣布造市制度明年6月底上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。