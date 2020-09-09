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火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

師子王智慧學習股份有限公司成立 潘文炎任董座

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

師子王智慧學習股份有限公司於2020年8月13日在台北市正式成立，並於今（9）日召開第一次董事會，推舉台師大傑出校友潘文炎擔任董事長。潘文炎曾任台灣中油總經理、董事長、昱晶能源科技董事長，現任財團法人中技社董事長。

「台師大新創控股事業股份有限公司」，是由國立台灣師範大學前校長張國恩和金仁寶集團許勝雄共同發起籌設，與昱晶能源、威潤科技、磁性材料龍頭秀波集團、教育產業南一書局、生化產業承德油脂、台灣美耐皿及王育文、王明亮等攜手，成立國內首間產學合資投資控股公司。

在現任校長吳正己繼續支持下，將國立台灣師範大學的新創能量與產業結合，除了培養學生實務經驗，也提高校園創業的成功率，形成永續經營的正循環。而師子王智慧學習股份有限公司秉持同樣的精神，致力於提供多元的華語學習平台，推廣正體中文至全世界。

由於AI、5G、多媒體等科技的進展，以及新冠肺炎的影響，遠距學習浪潮正迅速擴散至世界各地，學校與企業急需轉變現有的思維及模式。為此，台師大新創控股事業股份有限公司在董事長許勝雄、國立台灣師範大學前校長張國恩全力的推動下，於8月投資3,000萬創立「師子王智慧學習股份有限公司」，旨在發展多元的遠距教學平台。

師子王智慧學習股份有限公司將從台灣、日本、韓國及東南亞非同步華語學習市場出發，爾後拓展至歐美地區並發展語言以外的多元化教學內容。華語教學內容致力於協助及改善不同國家華語學習者的學習能力。為此，鼓勵臺師大不論是心理、教育、科技、資工、特教等不同領域的師生，能夠結合跨領域的專長，整合台師大世界頂尖的科學教育與數位學習科技研究，為教育產業帶來貢獻。

台師大 華語

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