面板價格續漲、需求旺 雙虎8月營收同步雙增

面板報價從7月起明顯轉強，9月各尺寸應用面板報價續揚，預估10月漲勢也將持續，面板雙虎8月營收出爐，同步交出月增、年增的雙增成績，友達（2409） 8月合併營收242.5億元，月增5.9%，年增0.5%；群創（3481）8月合併營收244.4億元，月增2.8%，年增16.1%。

群創累計今年前八月合併營收1,654.89億元，年增0.49%；群創8月大尺寸合併出貨量共計1,249萬片，月減2.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,526萬片，月增5.2%。

友達累計今年前八月合併營收1,643.42億元，年減10.2%；8月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,146萬片，月增2.6%。中小尺寸面板出貨量約940萬片，月減7.7%。

面板報價從7月漲勢明顯以來，截至9月連續三個月走高，預期在市況熱絡的情況下，10月價格也將持續走高，目前累計漲幅已約有三成，是近一年多來最旺的走勢，法人看好友達、群創可望轉盈。

雙虎也釋出對景氣樂觀的看法，友達董事長彭双浪表示面板供不應求，預期這波面板產業景氣將會持續旺到明年，今年第4季將不會出現傳統的淡季現象，明年第1季也不會走弱。

群創也認同友達對景氣的看法，認為後疫情時代帶動在家工作與遠距教育需求，加上韓廠退出產業競爭趨緩，有助面板產業正向發展。

友達今日以11.65元開低，一度拉升至12.45元，終場收12.4元，上漲0.6元，漲幅5.08%，表現相當強勢；群創以9.85元開低走高，一度拉升至10.2元，終場收10.15元，上漲0.27元，漲幅2.73%。