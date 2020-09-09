仁寶與奇美醫院合作 研發心血管造影AI自動判讀系統

仁寶（2324）與奇美財團法人奇美醫院今（9）日簽署合作備忘錄，雙方將攜手研究開發心臟血管造影自動判讀系統，致力於AI精準醫療的實踐。

心臟疾病長期位居台灣國人十大死因第二名，其預防、早期診斷與早期治療的重要性都是不容忽視的環節。心臟解剖分數為全球量化冠狀動脈病灶複雜度的通用指標，透過此血管造影分级指標能精準分析冠狀動脈病症並為病患提供最佳治療建議，這項工具在學術上備受推崇，但卻因為其計算的複雜度在臨床上的使用難以普及。

仁寶以自身在資訊產品領域的堅強研發經驗積極投入AI技術與資源，攜手奇美醫院臨床醫療專家，透過AI人工智慧演算法的運算，將原本需要15-30分鐘判讀計算的分數，縮短到數秒內即可完成，大幅提升臨床工作效率進而儲蓄醫療體系核心量能，為更多病患服務、造福社會。

有冠狀動脈疾病的人常常會問，應該選擇心臟冠狀動脈繞道手術，還是心導管術置放血管支架比較好？由於心臟病人常對接受外科或內科治療感到困惑，美國心臟內科及心臟外科醫學會，已發表共同治療指引，希望提供最適合病人的建議。

目前心導管檢查仍是診斷心血管疾病之指標方法，而心臟內科及外科，會針對冠狀動脈阻塞診斷，透過冠狀動脈血管攝影，可以清晰看出血管是否阻塞，以三條冠狀動脈根據SYNTAX Score的計算，作為建議導管介入打通或外科繞道手術之依據，通常超過22分以上就屬於冠狀動脈阻塞複雜型，也是心肌梗塞的高危險群，應接受外科手術治療。

目前SYNTAX Score不管在臨床決策、診斷治療、研究或是品質指標都佔有重要地位，然而因分析過程繁複，且目前缺乏自動化偵測之方法，故實際執行的比率仍少。

仁寶與奇美結合AI人工智慧與臨床醫療的專案共同開發心臟血管造影自動判讀系統，對病患與醫師提供更好的醫療照護環境與診斷工具，奇美醫院一直致力於以臨床目標為導向的醫學研究，洞見醫療領域優化契機。此次與仁寶跨領域的合作，期能早日完成此AI研發成果，為臨床工作帶來新的能量，造福冠狀動脈疾病之患者。