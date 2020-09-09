仁寶攜手奇美醫院 研發心血管造影AI自動判讀系統

仁寶（2324）今（9）日宣布攜手奇美醫院，結合AI人工智慧與臨床醫療的專案，共同開發心臟血管造影自動判讀系統，對病患與醫師，提供更好的醫療照護環境與診斷工具，奇美醫院一直致力於以臨床目標為導向的醫學研究，洞見醫療領域優化契機。此次與仁寶跨領域的合作，期能早日完成此AI研發成果，為臨床工作帶來新的能量，造福冠狀動脈疾病之患者！

仁寶以自身在資訊領域的堅強研發經驗，積極投入AI技術與資源，並與奇美醫院臨床醫療專家，透過AI人工智慧演算法的運算，將原本需要15-30分鐘的心血管造影判讀計算的分數，縮短到數秒內即可完成，大幅提升臨床工作效率進而儲蓄醫療體系核心量能，為更多病患服務、造福社會。

心臟疾病長期位居台灣國人十大死因第二名，其預防、早期診斷與早期治療的重要性都是不容忽視的環節。心臟解剖分數(Syntax score)為全球量化冠狀動脈病灶複雜度的通用指標，透過此血管造影分级指標，能精準分析冠狀動脈病症並為病患提供最佳治療建議，這項工具在學術上備受推崇，但卻因為其計算的複雜度在臨床上的使用難以普及。

有冠狀動脈疾病的人常常會問：「應該選擇心臟冠狀動脈繞道手術，還是心導管術置放血管支架比較好？」由於心臟病人常對接受外科或內科治療感到困惑，美國心臟內科及心臟外科醫學會，已發表共同治療指引，希望提供最適合病人的建議。

目前心導管檢查仍是診斷心血管疾病之指標方法，而心臟內科及外科，會針對冠狀動脈阻塞診斷，透過冠狀動脈血管攝影，可以清晰看出血管是否阻塞，以三條冠狀動脈根據SYNTAX Score的計算，作為建議導管介入打通或外科繞道手術之依據，通常超過22分以上就屬於冠狀動脈阻塞複雜型，也是心肌梗塞的高危險群，應接受外科手術治療。

目前SYNTAX Score不管在臨床決策、診斷治療、研究或是品質指標都佔有重要地位，然而因分析過程繁複，且目前缺乏自動化偵測之方法，故實際執行的比率仍少。