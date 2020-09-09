快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

仁寶攜手奇美醫院 研發心血管造影AI自動判讀系統

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
仁寶總經理翁宗斌（前排左二）攜手奇美醫院院長邱仲慶（前排中） 研發心血管造影AI自動判讀系統。仁寶/提供
仁寶總經理翁宗斌（前排左二）攜手奇美醫院院長邱仲慶（前排中） 研發心血管造影AI自動判讀系統。仁寶/提供

仁寶（2324）今（9）日宣布攜手奇美醫院，結合AI人工智慧與臨床醫療的專案，共同開發心臟血管造影自動判讀系統，對病患與醫師，提供更好的醫療照護環境與診斷工具，奇美醫院一直致力於以臨床目標為導向的醫學研究，洞見醫療領域優化契機。此次與仁寶跨領域的合作，期能早日完成此AI研發成果，為臨床工作帶來新的能量，造福冠狀動脈疾病之患者！

仁寶以自身在資訊領域的堅強研發經驗，積極投入AI技術與資源，並與奇美醫院臨床醫療專家，透過AI人工智慧演算法的運算，將原本需要15-30分鐘的心血管造影判讀計算的分數，縮短到數秒內即可完成，大幅提升臨床工作效率進而儲蓄醫療體系核心量能，為更多病患服務、造福社會。

心臟疾病長期位居台灣國人十大死因第二名，其預防、早期診斷與早期治療的重要性都是不容忽視的環節。心臟解剖分數(Syntax score)為全球量化冠狀動脈病灶複雜度的通用指標，透過此血管造影分级指標，能精準分析冠狀動脈病症並為病患提供最佳治療建議，這項工具在學術上備受推崇，但卻因為其計算的複雜度在臨床上的使用難以普及。

有冠狀動脈疾病的人常常會問：「應該選擇心臟冠狀動脈繞道手術，還是心導管術置放血管支架比較好？」由於心臟病人常對接受外科或內科治療感到困惑，美國心臟內科及心臟外科醫學會，已發表共同治療指引，希望提供最適合病人的建議。

目前心導管檢查仍是診斷心血管疾病之指標方法，而心臟內科及外科，會針對冠狀動脈阻塞診斷，透過冠狀動脈血管攝影，可以清晰看出血管是否阻塞，以三條冠狀動脈根據SYNTAX Score的計算，作為建議導管介入打通或外科繞道手術之依據，通常超過22分以上就屬於冠狀動脈阻塞複雜型，也是心肌梗塞的高危險群，應接受外科手術治療。

目前SYNTAX Score不管在臨床決策、診斷治療、研究或是品質指標都佔有重要地位，然而因分析過程繁複，且目前缺乏自動化偵測之方法，故實際執行的比率仍少。

心血管疾病

延伸閱讀

台南十大易肇事路口都有交通號誌 常出車禍竟是這原因

埔基醫院砸5千萬添新設備 雙向心導管X光攝影機進駐

廣達 大啖雲端商機

台南山上疑機車和腳踏車事故 機車騎士摔落6公尺邊坡

相關新聞

缺料缺到爆 宏碁董座陳俊聖：PC有史以來從未見過

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（9）日參加「Chromebook產業鏈與台灣未來共好」記者會，他會後接受媒體採訪...

Chromebook需求暢旺 廣達8月筆電出貨創新高

Chromebook需求暢旺，激勵廣達（2382）NB出貨持續成長，今年8月出貨量來到630萬台，寫下單月歷史新高，不過...

華為禁令將生效 半導體產業供應鏈如何自保

美國商務部工業與安全局對華為的制裁禁令9月15日全面生效，台灣企業該如何因應？普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，台灣...

遠傳與亞太結親 台灣大下一步會連線台灣之星嗎？

一向與台灣大哥大關係密切的鴻海旗下亞太電信，上周拋出震撼彈，轉而與遠傳電信在5G共頻共網合作，也揭開電信版圖整併序幕。對於昔日盟友亞太電琵琶別抱，台灣大僅淡淡表示「祝福」，但外界更關切台灣大的下一步，是否會將具關鍵少數地位的台灣之星納入麾下？

瓜分華為市占…非蘋搶地盤 台鏈迎新單

華為智慧手機業務因美方強力封殺而面臨瓦解，非蘋品牌乘勢瓜分華為市占。外電報導，三星規劃明年智慧手機出貨量要突破3億支，創...

日經：5G iPhone月中生產

日經新聞報導，蘋果已克服生產5G版iPhone時所遭遇的旅遊限制等干擾問題，9月中啟動生產第一款5G iPhone，但因...

面板將連四漲 雙虎轉盈在望

面板市況夯，9月電視、筆電等各尺寸應用面板報價續揚，電視面板漲幅達3%至5%，預料10月漲勢將延續。此波面板價格從7月起...

三星關陸TV廠 台廠迎轉單

三星電子位於大陸天津的電視工廠10月底將停產，並11月底正式關閉，同時考慮將其出售給其它電視代工廠，台系供應鏈可望坐收轉...

中芯效應 設備廠捲入暴風圈

美國傳將封殺大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）效應燒至設備業。中芯近期大舉增加資本支出，放大設備與材料採購量，為帆宣、...

全球獲利百大 台積排23名

日經新聞分析全球企業第2季獲利後指出，新冠肺炎疫情導致「全球企業獲利榜」大洗牌，半導體與資訊科技（IT）業者的名次上升，...

科技論壇23日登場 謝繼茂：5G結合AI 創新應用

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極發展人工智慧（AI），已經推出語音辨識、人臉辨識、車流車聯辨識及機器人等產品，結合...

台達電 以節能為使命

台達電永續長周志宏表示，該公司以「環保、節能、愛地球」為經營使命，企業社會責任策略與業務發展一致，均以節能為核心，近年在...

熱門新聞

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

房地產出現「三不」族 市調：想囤房的增加了

嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。