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Chromebook需求暢旺 廣達8月筆電出貨創新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
達達NB出貨持續成長，今年8月出貨量來到630萬台，寫下單月歷史新高。左起為廣達集團創辦人兼總裁林百里、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑、Google台灣董事總經理馬大康。 記者鐘惠玲／攝影
達達NB出貨持續成長，今年8月出貨量來到630萬台，寫下單月歷史新高。左起為廣達集團創辦人兼總裁林百里、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑、Google台灣董事總經理馬大康。 記者鐘惠玲／攝影

Chromebook需求暢旺，激勵廣達（2382）NB出貨持續成長，今年8月出貨量來到630萬台，寫下單月歷史新高，不過，8月營收微幅下滑2.6%，但單月營收持續維持千億水準。

廣達今（9）日公佈今年8月營收1,060.46億元，單月營收持續維持千億水準，但月減2.6%、年增15.4%；累計今年前八個月營收為6,754.54億元，年增5.2%。

廣達受惠蘋果新品，加上教育用Chromebook需求暢旺，以及PC品牌廠下半年消費性新品上市，8月筆電出貨量一舉衝上630萬台、月增70萬台，擠下2011年3月570萬台，寫下單月歷史新高紀錄。

廣達先前預估，第3季筆電需求暢旺，相對第2季將有雙位數增長，累計廣達目前7、8月筆電出貨量來到1,190萬台，廣達預估9月出貨仍是維持高檔，在此情況下，第3季筆電出貨將可輕鬆超越第2季1,450萬台。

不過，筆電零組件缺貨仍持續干擾廣達生產。廣達副董事長梁次震表示，廣達第3季在筆電會有不錯的進步，但如果有更多材料成長會更快。

廣達董事長林百里指出，無論筆電或雲端業務都是正向成長，目前第4季看法已經比較清楚了，需求還是比較旺盛，過去季節影響很大，現在是需求很大供應鏈趕不上，訂單多於材料，第一次發生這種情形，材料還是缺少，材料趕不上訂單。

廣達維持先前看法，對第4季筆電出貨展望正向，至於在伺服器方面，廣達不對單季狀況釋出財測，但維持下半年優於上半年，全年伺服器出貨雙位數成長的看法。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令先前指出，第4季英特爾新平台出來，在廣達內部測試裡，Ice Lake 效能有達到一定的水準，因此第4季沒感受到客戶拉貨動能趨緩，訂單能見度甚至看到明年上半年。

除英特爾新平台帶動伺服器廠商更新機種，廣達也看好超微在今年底推出出研發代號Milan的伺服器處理器，在兩大晶片廠商爭相推出新平台下，帶動整體伺服器市場需求看佳。

廣達 筆電

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