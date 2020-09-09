晶元光電、隆達結合案公平會准了 搶攻晶電市場

公平會今（9）日將召開委員會通過LED廠晶元光電（2448）擬與隆達電子（3698）結合案。公平會表示，此結合案無顯著限制競爭疑慮，得認其結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會指出，晶電公司與隆達公司擬新設投資控股公司，透過共同辦理股份轉換方式，讓與其全部已發行股份予新設控股公司，並成為新設控股公司之子公司，屬公平交易法第10條第1項第2款及第5款結合型態。另參與結合事業相關產品市占率已達公平交易法第11條第1項第1款及第2款申報門檻，且無同法第12條除外適用情形，故依法提出結合申報。

公平會進一步指出，本案所涉相關產品市場為「LED磊晶片與晶粒市場」及「LED封裝與模組市場」。晶電公司以生產LED磊晶片與晶粒為主，隆達公司則以LED封裝與模組業務為主，故具上、下游垂直交易關係，並兼具水平競爭關係。衡酌參與結合事業客戶來源分散，且彼此並非互為主要交易對象，本結合不致造成投入封鎖、客戶封鎖之疑慮，故難認結合後將阻礙其他競爭者選擇交易相對人的可能性。

此外，公平會也表示，參與結合事業結合後在相關市場的市占率增加有限，市場仍屬競爭，交易相對人有顯著抗衡力量，亦不具有顯著限制競爭疑慮。