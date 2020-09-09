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日月光控股生產醫療口罩 全面提供員工使用

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球新冠肺炎仍持續漫延，台灣多家科技廠也投入口罩生產行列，日月光投控（3711）也決定投入千萬資金，在高雄廠區設立口罩生產線，目前每小時可生產6,000片醫療用口罩，主要將以提供自家員工使用為主。

日月光投控為進行防疫工作，公司決定在高雄廠區規劃生產高規格醫用口罩，目前已建造半導體Class 100K等級的無塵室環境，以進行口罩生產，日月光控股於8月14日正式取得醫療器材許可證之後開始投入生產，估計每小時可生產6,000片醫用等級口罩，未來將全面提供集團旗下的日月光半導體及矽品精密的員使用，以因應新冠肺炎的危機。

日月光投控張虔生日前也曾以一封給員工的公開信表示，疫情爆發之際，醫療口罩嚴重短缺，台灣也是一「罩」難求，當時看到同仁在工作崗位努力之際，仍要為口罩操心，即請相關部門研究由投控自行生產醫療口罩，專門提供同仁使用，除建構安全的職場環境外，也提早佈署面對可能的第二波疫情或者未來可能發生的傳染疾病。

張虔生的公開信也提到，經過半年多的努力後，我們已建置最高等級及無塵設備的口罩製造設施，同時「日月光醫療平面口罩」也獲得台灣衛生福利部醫療等級認證、取得醫療器材許可證並開始進行量產，未來生產之口罩我們並不對外發售，而是由各子集團訂定規則後，直接免費發放給各位同仁使用，以提升防疫能量。

口罩 日月光

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