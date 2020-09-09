聯發科今明年Chromebook處理器出貨 將數以倍計成長

聯發科（2454）搶攻手機以外產品應用商機，該公司資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，今、明年其Chromebook應用處理器的出貨將是數以倍計成長。

廣達、宏碁、聯發科與Google，於今(9)日共同宣布，啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，並搭配量身打造的Chromebook專屬的IoT實驗課程。這次計畫採用宏碁的Chromebook Spin 311，是搭載聯發科的MT8183處理器。

聯發科上述處理器產品，主要是應用於平板、Chromebook與智慧顯示等市場。游人傑指出，MT8183是採12奈米製程生產，聯發科接下來於今年底還會推出MT8192處理器，明年上半還會推出以6奈米製程打造的高階MT8195處理器，所以該公司在Chromebook方面，從入門到高階處理器，將會有完整的產品線。

游人傑強調，除了處理器，聯發科同時還可提供電源管理IC、WiFi 6或5G數據卡等周邊產品，大部分客戶都可以採用其Chromebook相關解決方案來量產，可預期明年Chromebook相關產品線也將是該公司重要的成長動能之一。