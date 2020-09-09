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缺料缺到爆 宏碁董座陳俊聖：PC有史以來從未見過

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖今（9）日參加「Chromebook產業鏈與台灣未來共好」記者會，他會後接受媒體採訪表示，處理器以及其他零組件還是缺貨，市場需求還是很大，以現在九月收到訂單來看，可以出30%貨，也就是貨只能出到三分之一，其他訂單要延後到下個月才能出，PC需求暴增「這個事是我們筆電有歷史以來，從未見過的情況」。

他也指出，因為同仁大家壓力都很大，所以內部目標，只要每個月出貨量都要比上個月個成長就好。現在看來，從二月起一直到八月、 九月 ，現在每個月出貨量都是持續往上拉。

陳俊聖指出，現在Chromebook需求除了美國外，歐洲、日本、澳洲，接下來是印度、印尼等地需求也上來，「 他是全面性的上揚」，這是我們可以努力的，他也表示，很驕傲台灣可以在這部分發揮所長、相當難得。

陳俊聖今日參加「Chromebook產業鏈與台灣未來共好」記者會，由宏碁、廣達、聯發科技正式啟動「台灣教育數位轉型」計畫。陳俊聖致詞時開玩笑的說，跟底下主管問「現在筆電缺貨這麼嚴重，有沒有照三餐跟廣達要貨？」沒想到主管回「不只是三餐啦！」。陳俊聖重申，現在電腦需求夯，尤其應用在教育 Chromebook需求，仍是比我們能供貨還要多。

陳俊聖 Chromebook 宏碁

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