嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮6月親自接掌嘉裕（1417）後，成功打響第一砲，嘉裕今天宣布聯手合作夥伴，在最新開標的國防部服裝供售站委商經營案中，一口氣搶下空軍與海軍等兩大標案，將負責相關的軍服供應與供售站經營權，初估合計規模超過20億元，從明年開始交貨。

在空軍部分，嘉裕是與國內上市紡織公司興采子公司神采時尚、佳和實業，以及專營軍用電子商城的數博整合共同得標；海軍部分則是嘉裕與神采、數博共同投標，嘉裕扮演其中主導角色。至於陸軍的部分，據傳由超市龍頭全聯所主導的團隊得標。

此次國防部服裝供售站委商經營案的範圍非常廣，光是軍服相關的供應種類就非常多，不只衣服，還有鞋子、襪子等，更重要的是還要負責供售站的經營管理，需要各種不同的專業，加上規模不小，沒有一家廠商可以獨力完成，所以大家都是組成團隊競標。

嘉裕強調，為了此次標案，公司逐一拜訪、深談超過30家紡織、製鞋、物聯網、倉儲、消費品業者，當中不乏知名上市櫃公司，目的就是為了整合供售品項與供應鏈，並逐步推升新世代國軍補給模式與軍用紡織品規格。

公司期望能發揮51年來為國人手工量身打造近200萬套西裝的工藝之餘，更能從網路商店、實體門市與供售站三種渠道，提供最符合軍士官兵食、衣、住、行、育、樂需求的服務。

另外由於此案與國軍有關，首重資訊安全，嘉裕也特別邀請國內知名資訊安全業者加入，共同打造國軍資訊防護網。