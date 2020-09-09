快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮6月親自接掌嘉裕（1417）後，成功打響第一砲，嘉裕今天宣布聯手合作夥伴，在最新開標的國防部服裝供售站委商經營案中，一口氣搶下空軍與海軍等兩大標案，將負責相關的軍服供應與供售站經營權，初估合計規模超過20億元，從明年開始交貨。

在空軍部分，嘉裕是與國內上市紡織公司興采子公司神采時尚、佳和實業，以及專營軍用電子商城的數博整合共同得標；海軍部分則是嘉裕與神采、數博共同投標，嘉裕扮演其中主導角色。至於陸軍的部分，據傳由超市龍頭全聯所主導的團隊得標。

此次國防部服裝供售站委商經營案的範圍非常廣，光是軍服相關的供應種類就非常多，不只衣服，還有鞋子、襪子等，更重要的是還要負責供售站的經營管理，需要各種不同的專業，加上規模不小，沒有一家廠商可以獨力完成，所以大家都是組成團隊競標。

嘉裕強調，為了此次標案，公司逐一拜訪、深談超過30家紡織、製鞋、物聯網、倉儲、消費品業者，當中不乏知名上市櫃公司，目的就是為了整合供售品項與供應鏈，並逐步推升新世代國軍補給模式與軍用紡織品規格。

公司期望能發揮51年來為國人手工量身打造近200萬套西裝的工藝之餘，更能從網路商店、實體門市與供售站三種渠道，提供最符合軍士官兵食、衣、住、行、育、樂需求的服務。

另外由於此案與國軍有關，首重資訊安全，嘉裕也特別邀請國內知名資訊安全業者加入，共同打造國軍資訊防護網。

國軍 國防部 空軍

延伸閱讀

亞航8月營收衰退12% 衝刺標案

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

從家庭主婦到掌千億集團 嚴陳莉蓮接班兩年如何幫裕隆驚渡暴風雨？

特斯拉上海廠車載平板大單 傳廣達傳拿到了！

相關新聞

華為禁令將生效 半導體產業供應鏈如何自保

美國商務部工業與安全局對華為的制裁禁令9月15日全面生效，台灣企業該如何因應？普華商務法律事務所合夥律師張家健表示，台灣...

瓜分華為市占…非蘋搶地盤 台鏈迎新單

華為智慧手機業務因美方強力封殺而面臨瓦解，非蘋品牌乘勢瓜分華為市占。外電報導，三星規劃明年智慧手機出貨量要突破3億支，創...

遠傳與亞太結親 台灣大下一步會連線台灣之星嗎？

一向與台灣大哥大關係密切的鴻海旗下亞太電信，上周拋出震撼彈，轉而與遠傳電信在5G共頻共網合作，也揭開電信版圖整併序幕。對於昔日盟友亞太電琵琶別抱，台灣大僅淡淡表示「祝福」，但外界更關切台灣大的下一步，是否會將具關鍵少數地位的台灣之星納入麾下？

日經：5G iPhone月中生產

日經新聞報導，蘋果已克服生產5G版iPhone時所遭遇的旅遊限制等干擾問題，9月中啟動生產第一款5G iPhone，但因...

面板將連四漲 雙虎轉盈在望

面板市況夯，9月電視、筆電等各尺寸應用面板報價續揚，電視面板漲幅達3%至5%，預料10月漲勢將延續。此波面板價格從7月起...

三星關陸TV廠 台廠迎轉單

三星電子位於大陸天津的電視工廠10月底將停產，並11月底正式關閉，同時考慮將其出售給其它電視代工廠，台系供應鏈可望坐收轉...

中芯效應 設備廠捲入暴風圈

美國傳將封殺大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）效應燒至設備業。中芯近期大舉增加資本支出，放大設備與材料採購量，為帆宣、...

全球獲利百大 台積排23名

日經新聞分析全球企業第2季獲利後指出，新冠肺炎疫情導致「全球企業獲利榜」大洗牌，半導體與資訊科技（IT）業者的名次上升，...

科技論壇23日登場 謝繼茂：5G結合AI 創新應用

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極發展人工智慧（AI），已經推出語音辨識、人臉辨識、車流車聯辨識及機器人等產品，結合...

台達電 以節能為使命

台達電永續長周志宏表示，該公司以「環保、節能、愛地球」為經營使命，企業社會責任策略與業務發展一致，均以節能為核心，近年在...

鴻海 拚綠色生態循環

鴻海表示，該公司分別就ESG（環境、社會及公司治理）領域上，推動多項重要計劃並致力於企業社會責任，著力於「誠信經營、創新...

友達 EPS列營運三主軸

友達光電連續十年入選道瓊世界永續性指數成份股（ DJSI World），是電子設備及零組件產業別中唯一蟬聯十年入選的台灣...

熱門新聞

乒乓球抽藝Fun券得主 恭喜這8種生日日期的人得獎囉

收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

國光生報喜 新冠疫苗初步看到效果

寶齡富錦5.94億收購正峰化學 掌握上游原料藥供應

聯合再生：安全儲能才是綠色能源的王道

興富發再出手 砸24.9億買桃園中路重劃區逾2300坪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。