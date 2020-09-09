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SEMI：今年全球晶圓廠設備支出將成長8%

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

國際半導體產業協會（SEMI）於今（9）日發表全球半導體設備市場報告，指出第2季全球半導體製造設備出貨呈現成長態勢，同時，SEMI也公布全球晶圓廠預測報告，估計全球晶圓廠設備支出於2020年將增長8%。

SEMI指出，2020年第2季全球半導體製造設備出貨金額，較去年同期大幅成長26%，來到168億美元，比起第1季也有8%的增幅。

另外，SEMI提到，全球晶片需求在新冠肺炎疫情影響下持續激增，用於通訊、IT基礎設施及個人與雲端運算、遊戲和醫療電子裝置等各種產品，全球晶圓廠設備支出因此受惠，2020年增幅預估達8%，2021年更將成長13%。

至於今年的市況，SEMI認為，隨著資料中心基礎設施和伺服器存儲需求增加，加上新冠肺炎疫情，以及中美貿易戰加劇，供應鏈預留安全庫存，是帶動今年大幅增長的主要因素。

SEMI指出，在迎來這波晶圓廠設備投資上升趨勢前，半導體業才歷經2019年晶圓廠支出下滑9%的情形，在復甦階段碰到2020年第1季和第2季實際及預計支出雙雙下降，但第2季和第4季上升的狀況，呈現有如雲霄飛車般震盪起伏的表現。

以晶片類別來細分，SEMI表示，2020年記憶體相關投資成長37億美元，上升幅度最大，較去年同期成長16%，總支出來到264億美元，2021年估計更將增長18%，達312億美元；其中又以3D NAND記憶體類別增長幅度最大，達39%，2021年漲勢趨緩，但仍有7%。DRAM則預計2020年下半年放緩，成長4%後，於隔年大幅攀升，飆漲39%。

至於晶圓代工方面，SEMI估計2020年相關設備支出將增加25億美元，較去年同期成長12%至232億美元，2021年小幅成長2%，來到235億美元。

晶圓廠 半導體

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