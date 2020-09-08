聖暉8月營收11.62億元 創歷年同期次高

不少科技業人士嚮往進入台積電，但有求職者收到的台積電面試竟然是安排在假日，不禁讓他納悶「這是大炒鍋面試嗎」，也好奇這樣是不是代表已經沒有竹科的缺，想不到引來多名網友笑稱「跟你講這工作沒假日」、「暗示你這是你最後一次看到假日了」。

2020-09-08 20:26