聖暉8月營收11.62億元 創歷年同期次高
聖暉（5536）今年8月合併營收達11.62億元，月增10.5%，較去年同期的8.66億元成長34.2％。累計今年前八個月合併營收為91.51億元，較去年同期成長 10.9％。
聖暉表示，受惠半導體、生技醫療等主要客戶持續投入資本支出擴建需求暢旺，帶動無塵室工程施作保持良好進度，再加上電子零組件、食品等產業積極朝台灣、東南亞地區分散產能步伐不變，亦同步帶動機電工程認列進度，挹注集團單月營收表現已連續三月保持年成長力道，8月營收創歷年同期次高記錄，並較去年同期明顯成長34.21％之關鍵。
聖暉總經理賴銘崑昨天表示，無塵室廠聖暉接單暢旺，目前在手訂單超過100億元規模，不過依完工比例認列業績，預期今年營收將較去年持平或小幅成長。
同時，受惠半導體與生醫客戶持續擴產，加上電子零組件及食品廠紛紛布局東南亞地區。賴銘崑指出，目前聖暉東南亞累計接單已逾去年同期的十倍，主要是被動元件 、零組件等組裝廠的建廠工程。去年來自東南亞的接單占比約3-5%，今年則是激增至20-30%，成長幅度驚人。
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