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高薪挖角台積電員工 陸半導體公司遭控「晶片史上最大騙局」

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電日前傳出遭中國武漢弘芯半導體挖角多位員工，據悉薪水可以翻3至4倍。圖／聯合報系資料照片
台積電日前傳出遭中國武漢弘芯半導體挖角多位員工，據悉薪水可以翻3至4倍。圖／聯合報系資料照片

台積電日前傳出遭中國武漢弘芯半導體挖角多位員工，包括工程師及主管級人員，據悉薪水可以翻3至4倍，不過台積電回應，傳言與事實不符，近半年來新冠肺炎疫情嚴重，誰敢去中國，誰敢離開台灣。

近年武漢弘芯半導體宣布一項投資計畫，擬投入1280億元人民幣（約新台幣5500億元），並邀請曾任台積電共同營運長和中芯國際獨立董事的蔣尚義擔任執行長，如今卻傳出廠區已在去（2019）年12月停工，專案可能已經停滯，遭陸媒指控為「中國晶片史上最大的騙局」。

據了解，武漢弘芯原本喊出主攻14奈米製程，一年後拿下7奈米製程，產能將達到每月3萬片，消息震驚業界，因為當時全世界只有台積電和三星具備7奈米晶片量產能力，去年武漢弘芯高薪挖角數十名台積電員工，引起半導體業界關注。

今年7月30日武漢官方發布的《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》提到，武漢弘芯半導體項目「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂，導致項目停滯的風險」，但這份資料已被刪除。8月28日，武漢市東西湖區官方指出，武漢弘芯半導體項目因為資金鏈問題，項目暫停了。

消息曝光後，不少網友紛紛在PTT留言表示「錢都先入袋的話，是不是騙局有差嗎」、「有撈到一筆就好，管他公司倒不倒」、「沒錢發展什麼7奈米啦」、「有人沒機台也不見得有用就是了」、「項目暫停，員工那個3~4倍的薪水還繼續給嗎？被高薪挖角去的台灣人沒人在乎項目是否成功落地」、「錢匯得回來嗎？匯不回來也等於在中國套牢」、「半導體製程本來就是既複雜又需要精密，沒有完整的設備跟固定製程，光是挖人就想追到車頭就是在說夢話」。

半導體 台積電 PTT 奈米

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