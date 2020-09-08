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利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

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利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
國發會今（8）日說明前瞻基礎建設計畫2.0（110至114年）預算分配，其中未來5年數位建設預算大幅擴增至950億元，將投入5G網路建設及應用開發。 （本報系資料庫）
國發會今（8）日說明前瞻基礎建設計畫2.0（110至114年）預算分配，其中未來5年數位建設預算大幅擴增至950億元，將投入5G網路建設及應用開發。 （本報系資料庫）

國發會今（8）日說明前瞻基礎建設計畫2.0（110至114年）預算分配，其中未來5年數位建設預算大幅擴增至950億元，將投入5G網路建設及應用開發，AI、新世代半導體、以及資訊安全、縮短偏鄉數位落差等領域。

國發會主委龔明鑫進一步指出，在未來數位建設上，包括半導體Å世代計畫編列63億元，人工智慧應用編列30億元，5G發展490億元 ，以及企業領航深耕計畫（俗稱大A+計畫）則有60億元，希望支持下世代科技發展需求。

國發會表示，前瞻1.0（106年9月至109年底），第1期和第2期共已編列約3,300億元，執行率約93%。針對前瞻2.0（110年至114年），立法院已同意5,100億元預算上限。

在分配上，國發會表示，對於前瞻1.0推動計畫項目若有延續性，將繼續支持推動，並優先支應114年可完成之重大建設外，並配合後疫情時代數位發展建設，大幅增加5G、AI及企業數位轉型等計畫經費，提高六大核心戰略產業基礎建設、產業振興發展建設、均衡區域發展強化偏鄉建設等相關經費比例。

龔明鑫表示，國發會針對前瞻2.0計畫做了兩大調整。一是因應美中貿易戰延續，前瞻1.0在「開發在地型產業園區」已投入150億元，適逢台商回流潮，園區有開發之必要，因此在2.0仍會繼續給予支持，另編列100億元。

第二，大幅增加數位建設預算。龔明鑫說，數位轉型是未來政府四年施政的重中之重。總統在就職演說中也特別提示，5+2產業創新計畫和六大戰略核心產業是兩大政府重要施政，其中數位轉型扮演特別重要的角色。所以，數位計畫的預算占比大幅增加。

在前瞻2.0數位建設中，針對5G建設編列490億元預算。國發會表示，目標是透過5G技術提供具獨特性、高可靠度、高覆蓋率、高客製化、自主營運的網路並提供服務，因此前瞻2.0計畫將補助5G網路及基礎建設、投入海纜及5G雲端聯網中心、5G及物聯網資安防護、以及5G/B5G電信資源整備及通訊網路研發。龔明鑫說，我國將發展5G開放式架構的相關設備，在投入研發後，未來2年後，希望電信商採用國內開發設備器材。

至於軌道建設，在前瞻2.0計畫中編列1,320億元，加計前瞻1.0的582億元，合計共1,902億元，在八年前瞻預算共8400億元占比23%，較原先規畫占比達48%，直接攔腰砍半。

龔明鑫表示，前瞻基礎建設計畫希望優先建構數位基礎建設，原軌道建設之預算支用不在未來5年，則回歸到公務預算之編列。

5G 前瞻基礎建設

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