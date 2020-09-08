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筆電、伺服器出貨下滑 緯創8月營收月減一成

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
代工廠緯創（3231）受筆電、伺服器兩大產品線出貨衰退影響，導致8月營收月減逾一成，單月營收連續兩個月衰退。（本報系資料庫）
代工廠緯創（3231）受筆電、伺服器兩大產品線出貨衰退影響，導致8月營收月減逾一成，單月營收連續兩個月衰退。（本報系資料庫）

代工廠緯創（3231）受筆電、伺服器兩大產品線出貨衰退影響，導致8月營收月減逾一成，單月營收連續兩個月衰退。展望本季，緯創預期9月筆電可望持平、甚至小幅成長，而顯示器、伺服器本季表現將優於第2季。

緯創今（8）日公告今年8月營收700.12億元，月減10.8%、年減0.1%，連續兩個月衰退。累計今年前8個營收5,433.57億元，年減1%，仍為歷年同期次高紀錄。

從四大產品線來看，相比7月，緯創8月筆電出貨160萬台、月減10萬台，伺服器22萬台、月減3萬台，至於桌機與顯示器出貨80萬台，與上個月持平。

展望未來，緯創預估，9月筆電出貨相較8月可望持平或小幅上揚，一旦9月出貨順利成長，將縮小第3季筆電季對季下滑幅度，由原先預估的季減5-10%，縮小為個位數下滑。至於伺服器受惠客戶穩定拉貨，第3季相較第2季仍穩定成長，至於桌機則略微下滑，顯示器相對第2季，本季將持平或小幅上揚。

受新冠肺炎疫情影響，緯創目前仍未釋出較明確的第4季展望。不過，從今年整年度來看，預期筆電出貨將優於2019年，伺服器、顯示器也呈現年增態勢，至於桌機則與去年持平。

針對今年營運，緯創董事長林憲銘先前指出，雖然客戶對下半年市況不明朗，但從緯創來看，伺服器、通訊產品應該還是OK，但消費性產品就有點不確定性。緯創謹慎看待今年營運，但預期將比去年表現略好。

林憲銘預估，居家辦公需求在第3季還會延續一些，但不希望延續太久，主因居家工作需求拉長，等於代表消費性市場將大幅衰退，這將影響緯創消費性電子如智慧裝置產品的營運。

緯創 筆電

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