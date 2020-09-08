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英業達 8月營收月減8.1%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
英業達（2356）今（8）日公告今年8月營收447.34億元，月減8.1%、但年增8%。累計今年前八個月營收3,308.68億元，年增1.4%。圖／聯合報系資料照片
英業達（2356）今（8）日公告今年8月營收447.34億元，月減8.1%、但年增8%。累計今年前八個月營收3,308.68億元，年增1.4%。圖／聯合報系資料照片

英業達（2356）今（8）日公告今年8月營收447.34億元，月減8.1%、但年增8%。累計今年前八個月營收3,308.68億元，年增1.4%。

英業達8月筆電出貨190萬台，與上個月表現持平；英業達預估，因今年第2季筆電基期較高，預估本季出貨量與上季570萬台大約持平，但較去年同期有雙位數成長。

在居家工作（WFH）、遠距教學等需求大增下，帶動PC品牌廠惠普（HP）第2季強力拉貨，身為商務筆電主力供應商的英業達因此受惠，累計第2季筆電出貨570萬台、季增67.6%。

英業達總經理巫永財先前表示，筆電訂單很強，從需求面來看很不錯，若以趨勢來看，「對未來六個月蠻樂觀的」。換言之，筆電能見度看到明年首季。

巫永財指出，實際出貨方面，仍要考量新冠肺炎對經濟的衝擊，以及筆電零組件缺貨問題，因此第4季度展望較不清楚。筆電像Power IC就欠料，從市場上也可以看到8吋晶圓很緊俏，其他像CPU、LCD 都有同樣缺貨狀況，這也影響今年第3季及第4季出貨狀況，希望缺料問題不要延續到第4季。

筆電 英業達

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