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全球筆電市場熱賣 鼎炫8月營收年增43%

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
鼎炫-KY董事長傅青炫（本報系資料庫）
鼎炫-KY董事長傅青炫（本報系資料庫）

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499）今(8)日公布8月合併營收達2.39億元，連續四個月繳出歷年單月新高強勁動能，並較去年同期的1.67億元大幅成長43%。累計2020年1至8月合併營收為14.3億元，同創歷年同期新高記錄，較去年同期成長20%。

鼎炫表示，營收連續四個月創歷史新高，主要關鍵來自於疫情吹起的遠距商機，帶動筆電和平板電腦市場出現搶購盛況，迎來高度成長，旗下EMI材料事業受惠於美系品牌新產品上市計畫，接單與出貨表現成績優異，推動8月EMI材料事業營收較去年同期成長近七成，且觀察全球居家辦公、遠距教學需求熱度不減，有望推升EMI材料事業出貨表現保持高檔水準，並為集團帶來優異的營運獲利。

鼎炫指出，為持續擴大集團EMI材料事業整體接單表現，以及切入其他應用領域契機，旗下隆揚電子於8月中旬參加中國電子信息博覽會(CITE 2020)，今年展會聚焦5G和物聯網、人工智能、智能網聯、智能製造與機器人、大數據等主流趨勢，看好未來5G技術發展加速，集團今年亦加大研發力度，推出多款EMI材料產品上市，可滿足終端消費性電子產品對於電磁屏蔽、複合材料及散熱等EMI材料產品規格提升，在既有NB、PAD應用領域基礎下，積極拓展手機、面板等其他消費性產品應用，以期不斷提升EMI材料事業後續成長動能。

展望第3季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。隨著EMI材料事業主要客戶，新機種產品陸續發表上市，加上5G市場發展態勢越發明朗，有助於挹注集團旗下EMI材料事業產品，維持穩定接單效應，以及保持良好的出貨動能，另一方面，衡器事業新產品，則在中國市場，取得極大的能見度，目前領先行業進入智慧秤重物聯網領域，集團積極深化智能衡器的研發與銷售，加上中國持續投入食品安全追溯政策，加速推動農改超需求，在積極拓展外銷ODM與自有品牌T-Scale銷售下，衡器事業表現可望推升集團整體營運表現。

鼎炫 營收 5G

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鼎炫-KY 8月營收年增43% 連四個月創新高

雙A電競產品 歐洲報捷

NB一路熱銷到年底

鼎炫連三月新高 出貨將升溫

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