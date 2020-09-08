明基發表4K HDR雷射電視 早鳥預購價不到10萬

家用投影機品牌BenQ推出4K HDR雷射電視V6000/V6050，搭載最新BlueCore雷射光機引擎、獨家CinematicColor色彩管理技術，可精準呈現 98% DCI-P3 數位電影廣色域；搭配100吋抗光幕，先進超短焦投影，讓三坪小客廳化身100吋4K電影院。BenQ更同步推出上市優惠，9月7日至9月30日至通路預購，可享早鳥預購價99,000元，直接現省2萬元（建議售價119,000元）。

明基今(8)日表示，而且4K HDR雷射電視V6000/V6050外觀擁有黑白兩色，讓使用者可針對家中風格選擇合適機種。同時BenQ也整合各國使用經驗，增加電動防塵滑蓋，可保護精密的4K光學鏡頭；定位補助器，調整位置可更加得心應手；大面積調整腳、斜面散熱格柵、針織工法的透氣喇叭布網，諸多細微設計，榮獲2020德國iF產品設計大獎殊榮。

明基指出，目前市面上4K百吋大電視存在幾個缺點：動輒百萬的高昂售價、超過100公斤的重量；體積過於龐大，安裝搬運都不容易，所以100吋液晶電視仍是豪宅才會購入的家電設備。

而雷射電視V6000/V6050僅重9.9公斤，可直接手提進入電梯；搭配100吋抗光幕，開燈的客廳依然享有明亮大畫面；雷射光機壽命更長達2萬小時，每天看8小時可使用6.8年；豐富的HDMI連接端子，可支援連接MOD、數位有線電視、電視盒、電玩遊戲主機等；諸多先進功能，讓家家戶戶擁有百吋電視不再是遙不可及的夢想。

明基強調，雷射電視V6000/V6050採用TI最新 4K DLP DMD晶片，可完整呈現4K UHD 830萬畫素；搭配獨家CinematicColor色彩管理技術，忠實傳遞導演不失真的電影色彩，搭配雷射電視V6000/V6050高達98% DCI-P3數位電影廣色域，提供消費者最鮮艷、且不失真的電影色彩。高達3000流明亮度、再搭配抗光幕，在明亮客廳環境中，依然有清晰的亮麗影像。

此外，雷射電視採用投影機的投影技術，其所顯示的畫面屬於反射光，就如同自然界的所有成像一樣，所以畫面要比液晶電視的直射光更加柔和。雷射電視V6000/V6060在機身上方也安裝三顆護眼感測器，當小朋友過於靠近雷射電視時，便會自動關閉光源，避免因過於靠近其強亮光線傷害眼睛，做好最充足的保護。