收台積電假日面試皮皮剉 同行曝挑假日有「這玄機」

不少科技業人士嚮往進入台積電，但有求職者收到的台積電面試竟然是安排在假日，不禁讓他納悶「這是大炒鍋面試嗎」，也好奇這樣是不是代表已經沒有竹科的缺，想不到引來多名網友笑稱「跟你講這工作沒假日」、「暗示你這是你最後一次看到假日了」。

一名台積電求職者在PTT表示，近期收到台積電的面試mail通知，但讓他疑惑的是面試日竟然訂在「假日」，讓他好奇是否為集體面試、抑或者是沒有竹科的職缺了。想不到不少人笑稱「你誤會了，是上班日面試沒錯啊」，玩笑稱這是要測試面試者是否會在意所謂的「假日」，「之後的假日不是睡覺就是輪班」、「假日面試等於假日還要上班的意思」。

一些網友回應原PO「是否沒有竹科缺」的疑問是肯定的，表示雖然是應徵竹科的缺，但之後也會調至南科，也有人指出原PO想像的沒錯，通常這樣的面試時間都是「海選」的概念，「反正不用給車馬費，撿到幾個好用的就賺到了」，不少人看見台積的職缺則紛喊「求內推」，希望能擠進國內半導體大廠的窄門。

不少人擠破頭想進台積電，除了因為台積電是數一數二的大廠，優渥的薪水、分紅也是吸引條件之一。根據日經亞洲評論日前點名台積電是亞洲科技業獲利數一數二高的公司，排名由去年的第22名升至第9名。