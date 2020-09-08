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遠傳、宏達電策略合作 打造5G VR創新應用

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳（4904）、宏達電（2498）今(8)日宣布5G策略合作計畫，雙方將全面發展5G VR創新應用，除了深化VR內容的合作面向的5G VR影音內容與VR平台開發計畫之外，還包含採購與共同產製VR內容，讓影音內容更豐富。

遠傳表示，旗下friDay影音將結合HTC虛擬實境技術打造2D家庭劇院，消費者可用頭戴式裝置VIVE Focus一體機，透過HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台「VIVEPORT」下載遠傳friDay影音服務。

遠傳指出，目前已有專為5G與世界知名製作公司合作所推出的獨家VR內容，例如紅衣小女孩、與神同行、微觀巨獸等，也即將在VIVEPORT上架，精彩內容都可以搭配VIVE Focus，讓消費者享受360度的全景體驗，及劇院式的VR影音沉浸式娛樂，大幅提升觀影趣味性。

遠傳說，這次雙方合作範疇還包括未來的5G創新應用，及智慧型手機產品、業務、行銷、及通路的全方面合作，透過緊密的合作來提供消費者多元的娛樂新體驗。

VR 遠傳 5G

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