華新科受惠5G需求增長 8月營收月增1.4%
被動元件廠華新科（2492）今（8）日公告8月營收，受惠5G需求增長推升營收站上21個月高點至34.1億元，月增1.4%、年增39.7%。
華新科表示，8月營收成長主要是中國加速擴大內需巿場，以及5G相關需求持續增加所帶動；華新科自6月起合併佳邦，挹注營運表現，累計今年前8個月營收達219.09億元，年增4%，成功重返成長軌道。
展望下半年營運表現，華新科日前指出，5G基地台、智慧手機、居家遠端工作和學習應用的電腦及筆電、伺服器、遊戲機和電視等，以及汽車應用的元件需求正逐步恢復，皆將推動下半年成長，而本季在宅經濟商機動能持續之下，仍有傳統旺季效應，訂單概況持穩，不過第4季有美國大選和庫存調節等因素，因此將持續觀察。
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