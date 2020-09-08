遠傳攜手亞太 林之晨：門當戶對、天造地設的一對

電信五董總今天拜會NCC委員，適逢上周五遠傳（4904）及亞太電信（3682）宣布合作，原本被視為亞太電信合作對象的台灣大後續動態備受矚目，台灣大總經理林之晨回應表示，他們是門當戶對、天造地設的一對，台灣大也會持續抱持開放心態與其他業者合作。

5G競標結束之後，中華電信拿下關鍵3.5GHz的90M頻寬，遠傳拿80M，台灣大60M，台灣之星則為40M，林之晨表示，一開始外界擔心台灣大的用戶平均頻寬比遠傳少，遠傳在跟亞太電信合作後，現在用戶平均頻寬拉齊，拉齊後就是收訊問題，台灣大會加速建設。

林之晨強調，5G的基礎建設事是很貴的，電力是4至9倍，未來還是抱持開放態度與其他業者合作。林之晨強調，自始自終台灣大支持三共（共頻、共網、共建），都是從節能減碳思考出發，台灣不需要養五條高速公路（5G網路）。

至於台灣大對於亞太電信仍有些許持股，未來如何處理，林之晨也認為，鴻海集團跟遠東集團相當門當戶對，短期內台灣大當快樂小股東，希望遠傳能好好幫助亞太電信，讓亞太電信事業愈來愈好，台灣大手上持股也能因此而獲益，不過這也是一則以喜、一則以悲。

至於媒體寫到，遠傳與亞太電信合作，對台灣大來說是「到嘴的鴨子飛了」，林之晨表示，我不會覺得是鴨子飛了，這個（遠傳與亞太電信）合作結構，在當初頻譜競爭，遠傳多拿20M、亞太少拿20M就已經決定了，後續不管做什麼努力，都無法改變頻譜互補性，最終亞太電信選擇遠傳是合理的，我們也為他們感到高興，這是天造地設的一對。