敦南8月業績小減 功率半導體業務仍成長
分離式元件大廠敦南（5305）公布8月合併營收為6.03億元，比7月小減2%，年減36.72%。累計前八月合併營收為43.62億元，由於已不計入昂寶業績，因此年減幅度約四成。
敦南的功率半導體業務，包括分離式元件及類比IC，8月業績與7月相當，維持在今年的高檔，較去年同期有9%成長，業績占比達78%。
另外，占敦南營收比重約6%的6吋晶圓業務，今年以來業績平穩，累計前八個月相關業績年增逾二成。
至於系統模組業務方面，今年受新冠肺炎疫情影響大，部分東南亞國家封城阻礙出貨，歐美國家也有不少仍處於遠距上班的情況中，原在下半年預期應可收割的大陸銀行標案也一再延後，導致敦南今年前八月相關業績年減近6％。
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