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訊連攜手聯強、英特爾 強攻智慧辨識

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
訊連與通路大廠聯強國際、物聯網領導廠商英特爾合作，將於本月18日共同舉辦「防疫一把罩!AI 世代的智慧防疫解決方案」線上研討會。 訊連科技／提供
訊連與通路大廠聯強國際、物聯網領導廠商英特爾合作，將於本月18日共同舉辦「防疫一把罩!AI 世代的智慧防疫解決方案」線上研討會。 訊連科技／提供

訊連科技（5203）今（8）日宣布，將攜手通路大廠聯強國際，以及物聯網領導廠商英特爾合作進軍智慧辨識領域，並於本月18日共同舉辦「防疫一把罩!AI 世代的智慧防疫解決方案」線上研討會。訊連表示，將在會中分享針對Intel® OpenVINOTM及MovidiusTM等物聯網平台打造的 FaceMe Health及FaceMe Security等智慧防疫解決方案，協助各式應用場域在後疫情時代快速導入口罩偵測、身分辨識及體溫量測等應用。

訊連近年強攻AI臉部辨識領域有成，今年屢獲美國、日本等地安控廠商採用，也開發出適用於疫情需求的FaceMe Health方案。訊連指出，新冠肺炎疫情在台灣趨緩，在後防疫時代，口罩仍是進出公共場所不可或缺的防疫工具；和傳統體溫量測站需專人監看相比，訊連的FaceMe Health及FaceMe Security解決方案可透過先進的AI影像辨識，偵測個人是否確實配戴口罩，並可在配戴口罩時進行身分辨識，同時量測體溫。

聯強國際是英特爾的長期合作夥伴，身為英特爾物聯網解決方案聚合商（Intel® IoT Solution Aggregator），聯強國際可提供最多元化的英特爾物聯網解決方案，協助各系統整合商和終端用戶於各式應用場景導入標準化、端對端的物聯網應用，具備快速部署、一站式服務的優勢。

訊連表示，透過這次的合作，聯強國際可協助終端用戶在醫院、零售店、中央廚房、工廠等各式物聯網場景，快速打造自動化、一站式的AI 健康量測站，並提供整合口罩辨識、身分辨識的智慧安控解決方案。

「防疫一把罩!AI 世代的智慧防疫解決方案」線上研討會活動報名網址：https://www.cyberlink.com/stat/edms/cht/2020/Q3/09_FaceMe_Event/even t.html

物聯網 訊連

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