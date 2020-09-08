宏碁攜手梵蒂岡推智慧玫瑰念珠 哥倫比亞上市熱銷

宏碁（2353）旗下子公司酷碁科技攜手梵蒂岡教宗全球祈禱網絡（Pope’s Worldwide Prayer Network）合作推出「智慧玫瑰念珠」，去年於梵蒂岡、義大利、加拿大及美國等市場上市銷售，今年將合作觸角拓展至拉丁美洲，哥倫比亞於8月15日「聖母盟召升天節」正式開賣，甫上市三天即熱銷完售，酷碁將持續運用科技結合信仰在世界各地傳承下去。

今年受新型冠狀病毒影響，徹底改變人類生活習慣，居家防疫、安全社交距離成為當前首要課題，信仰習俗亦受到挑戰；酷碁與梵蒂岡合作推出的「智慧玫瑰念珠」是科技、人文與天主教信仰的完美跨界結合，以專屬的「可立刻祈禱智慧玫瑰念珠」程式（Click to Pray eRosary App）進行祝禱，因應疫情更新祈禱app協助民眾在此艱困的時期以信仰堅定信念，更同時透過PWPN社群平台鼓勵民眾參與祝禱。

酷碁指出，「智慧玫瑰念珠」於2019年起在全球各地遍地開花，於去年10月份在梵蒂岡及義大利率先開賣，爾後在北美問世後更受到廣大消費者喜愛，今年8月更鎖定哥倫比亞為拉丁美洲第一個銷售國家，未來也將於其他國家陸續亮相，帶給消費者創新的信仰體驗。