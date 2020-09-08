年薪220萬！南部數位產業徵才 工程師最少70萬元起跳

「2020南區數位創新職涯博覽會」將在本月13日於成功大學中正堂登場，當天將釋出超過1200個科技與數位創新職缺，其中，南部職缺最高年薪上看220萬元，工程師部分最低70萬元起跳，希望讓相關產業職缺與人才留在地方，力拚數位轉型。

此次博覽會由台南市研考會、Yourator數位人才媒合平台、凱鈿行動科技、成功大學合辦，職缺包括智慧製造、金融科技、網路行動技術、人工智慧、智慧醫療等數位創新科技領域。Yourator數位人才媒合平台創辦人陳秋瑜指出，博覽會有逾300種科技與數位創新職缺，需求人才數量更超過1200名，其中約7成工程師，另有產品經理、數位行銷、業務開發等相關職缺。

陳秋瑜說，佳世達、群創光電、奇美食品等大廠都有釋出數位創新相關工作機會，而工程師年薪最低70萬元起跳，知名電子大廠更祭出年薪220萬元的人工智慧工程師職缺，希望能夠協助台南搶占產業轉型人才需求潮，讓相關產業職缺與人才留在地方，以利未來持續發展。

台南市勞工局12日也將在嘉南藥理大學舉辦今年第三場大型「台南呷頭路就業博覽會」，有台積電、群創光電、能元科技、統一實業、奇美食品、全聯實業等科技、製造、服務產業等65家廠商，提供6591個工作機會，其中薪資超過3萬元的有2944職缺。