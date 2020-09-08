十銓科技新品線上發布會 將公開全新品牌T-CREATE

十銓科技（4967）今（8）日宣佈將於9月22日至9月24日全球同步線上發表今年TEAMGROUP及旗下電競品牌T-FORCE 重磅新品，並首度公開為創作者而生的全新品牌T-CREATE。

十銓科技將在9月22日至9月24日上午11點，在十銓科技官方影音訊道與社群平台將全球首播旗下T-FORCE、T-CREATE雙箭頭的新品介紹影片。

今年T-FORCE線上發布會，將再現實力堅強的電競原力，原創風格產品魅力再度引領全球電競及裝機玩家，XTREEM ARGB幻鏡記憶體本年度獲得Red Dot紅點設計大獎，並刷新AIDA64 超頻項目世界紀錄。

十銓科技於今年推出為創作者打造的T-CREATE全新品牌，依據創作者不同需求劃分出CLASSIC（經典級）、EXPERT（專家級）及MASTER（大師級）等三個產品系列，為創意人才在設計和創作時所需的多工處理量身製作，兼具美型和內在，本次線上發表將會展示以經典的外型設計，創造亮點的T-CREATE 記憶體和固態硬碟，包含單支大容量32GB DDR4記憶體、及提供目前為止業界最長保修期限的固態硬碟。