別緊張！台灣大下午4:00進行災防通報訊息測試

台灣大哥大今（8）日表示，為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，台灣大哥大將於9月9日下午4點在全台各縣市進行災防通報中英文訊息測試，民眾若收到災防通報警示訊息，請勿驚慌。

台灣大哥大表示，今年不定期針對全台或分區域實施4G災防告警訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾得即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。

為持續優化完善4G災防告警細胞廣播訊息系統，台灣大哥大明(9)日下午4點起將對全台各縣市進行模擬測試，測試期間，民眾若收到該推播訊息時，手機將會發出特殊的警告聲響與振動，可不予理會，避免引起不必要的恐慌。