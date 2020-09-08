反彈量縮 台股漲62點收12,663點

台股今（8）日在12,700關卡附近徘迴，電子股再度執掌兵符，帶動加權指數震盪收漲，終場上漲62.16點，收在12,663,56點，成交量達2,045.72億元，反彈量縮。

昨日美股因勞動節休市一天，而今日美股電子期貨盤走揚，日本、韓股股市也呈現上漲，台股則在台積電（2330）、聯發科（2454）等支撐下走揚，不過盤中聯電、大立光翻黑，進而壓抑指數表現，雖然指數漲勢收斂，但仍守住紅盤，此外，近日強勢的傳產類股則稍作休息，運輸、營建、鋼鐵等類股以下跌作收。

展望後市，法人認為，台股類股輪動，預期台股在短期內可能持續整理，高股價基期及高本益比個股價做修正，但目前市場投資資金自己會找出路，低股價基期的產業及個股異軍突起，成為目前投資重心，如：航運、鋼鐵、水泥、太陽能、面板、塑化等新的漲價股。