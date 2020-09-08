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測試介面三強 業績可望受5G、HPC拉抬

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
市場法人看好三大測試介面廠未來營運可望受到5G及HPC相關商機拉抬，未來營運仍持正面看法。 路透
市場法人看好三大測試介面廠未來營運可望受到5G及HPC相關商機拉抬，未來營運仍持正面看法。 路透

台股今年強勢創新高，測試介面三強，精測（6510）、雍智（6683）及旺矽（6223）今年業績表現亮眼，近日陸續公布的8月營收中，精測及雍智也都具成長表現，市場法人看好三大測試介面廠未來營運可望受到5G及HPC相關商機拉抬，未來營運仍持正面看法。

以營收表現來看，三大廠第2季的營收都較上季成長一成以上起跳，其中，以雍智成長力道相對較佳，這和該股股價走勢及買盤積極度，在三檔個股中，相對較佳，第2季營收表現相對出色也是原因之一。

除了5G商機之外，已發酵數年的AI、IoT（物聯網）、HPC（高速運算）也是帶動半導體後市重要需求，業者也認為，這些新應用不斷的擴散至下游的終端產品，進一步驅動半導體產業持續往更先進技術挺進。

半導體測試介面業者中，精測、雍智及旺矽是市場相對看好的三檔高價測試介面廠，其中，精測主攻的二大營運項目是5G處理器及射頻的VPC(垂直式探針卡) 供應商，今年隨著設備進駐新廠，營收動能持續加溫，預計本季VPC月產能將達100萬針，將提供後市營收持續向上攀升的動能。

精測過去二年積極布局VPC （垂直式探針卡）， 精測目前VPC月產能約30萬針，隨著公司持續在新廠擴增產能，年底目標為100 萬針，且期望隨著疫情趨緩、消費力道回溫，可望滿足客戶後續需求，預計今年在全球探針卡排名，將優於去年的第18名，力拚全球前 10 大。

旺矽目前探針卡的月產能約在50至60萬針，已是全球第5大探針卡廠，該公司在看好產業未來需求增長下，也將VPC視為今年擴產重點，目標希望從現在約50至60萬針，提升至年底可以達到單月80萬針產量，擴產幅度較去年大幅增加 六成。

精測 營收 半導體

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