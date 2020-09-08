陳文琦終於不兼了 TVBS總經理由劉文硯接任

聯利媒體股份有限公司 （TVBS）宣佈，由TVBS執行副總經理劉文硯(Sheena Liu) 接掌總經理一職。劉文硯擁有二十年豐富的媒體、娛樂、行銷、數位暨業務管理經驗，自2019年9月加入TVBS以來，即便全球經濟遭逢疫情衝擊，仍領導TVBS拓展業務版圖，並於2020年上半年創下業績淨利100% 達標的佳績。

TVBS自去年8月向國家通訊傳播委員會（NCC）提出董事長變更為陳文琦一案，NCC審核最大疑慮就是陳文琦除擔任董事長還兼任總經理職務，但並未具有專業新聞媒體背景，NCC今年7月下旬終於以附款方式許可陳文琦擔任TVBS董事長，但有三大條件，要求TVBS落實公司治理，在1個月內補實具媒體專業的總經理、6個月內遴選具新聞專業背景的自然人董事，並強調保留廢止權。

劉文硯強調，將以更創新、全面的視野，致力將TVBS打造為全媒體科技公司，建立完整的IP生態圈結構，包括力推跨螢策略，開創18個網路原生節目；旗下《女人我最大》及《食尚玩家》APP，讓品牌影響力擴及電子商務及行動載具，並入圍年度最佳應用程式。於節目製作方面，劉文硯重啟招牌節目《食尚玩家》，戲劇節目《女力報到》近日摘下全國收視第一，25歲到39歲女性收視族群中，平均收視高達3.37，創歷史新高。

劉文硯表示，TVBS是最受國人信賴的商業電視新聞品牌，在內容和技術上都有相當深厚的基礎。展望未來，劉文碩將帶領TVBS，秉持「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）、「科技」（Technology）三大核心價值，快速轉型為媒體科技公司；並持續產製高品質的媒體內容，極大化IP價值，創造最大的影響力及營收。

在加入TVBS之前，劉文硯曾擔任美商二十世紀福斯影片公司董事總經理，在台灣發行81部電影，創造56億台幣票房。佳績包含《艾莉塔戰鬥天使》創下全球票房第三名、《羅根》成為休傑克曼個人票房最高電影、《死侍》打破台灣春節票房紀錄。期間也發行無數國片，包括票房大片《比悲傷更悲傷的故事》、《角頭》及紀錄台灣的重要電影《我們的那時此刻》與《幸福路上》。劉文硯也曾任全球廣告集團IPG旗下之美商艾比傑台灣董事總經理，帶領團隊為台灣首度贏得首座Festival of Media Global全球媒體大獎。另曾任職雅虎、奧美互動行銷和李奧貝納，成功建內部業務模式、提高廣告營收。