快訊

新高地爭奪戰：美太空部隊作戰理論與台不對稱防禦思維

連5天添病例！我再增1例境外個案 指揮中心14:30說明

陳文琦終於不兼了 TVBS總經理由劉文硯接任

經濟日報 / 記者黃晶琳/台北即時報導

聯利媒體股份有限公司 （TVBS）宣佈，由TVBS執行副總經理劉文硯(Sheena Liu) 接掌總經理一職。劉文硯擁有二十年豐富的媒體、娛樂、行銷、數位暨業務管理經驗，自2019年9月加入TVBS以來，即便全球經濟遭逢疫情衝擊，仍領導TVBS拓展業務版圖，並於2020年上半年創下業績淨利100% 達標的佳績。

TVBS自去年8月向國家通訊傳播委員會（NCC）提出董事長變更為陳文琦一案，NCC審核最大疑慮就是陳文琦除擔任董事長還兼任總經理職務，但並未具有專業新聞媒體背景，NCC今年7月下旬終於以附款方式許可陳文琦擔任TVBS董事長，但有三大條件，要求TVBS落實公司治理，在1個月內補實具媒體專業的總經理、6個月內遴選具新聞專業背景的自然人董事，並強調保留廢止權。

劉文硯強調，將以更創新、全面的視野，致力將TVBS打造為全媒體科技公司，建立完整的IP生態圈結構，包括力推跨螢策略，開創18個網路原生節目；旗下《女人我最大》及《食尚玩家》APP，讓品牌影響力擴及電子商務及行動載具，並入圍年度最佳應用程式。於節目製作方面，劉文硯重啟招牌節目《食尚玩家》，戲劇節目《女力報到》近日摘下全國收視第一，25歲到39歲女性收視族群中，平均收視高達3.37，創歷史新高。

劉文硯表示，TVBS是最受國人信賴的商業電視新聞品牌，在內容和技術上都有相當深厚的基礎。展望未來，劉文碩將帶領TVBS，秉持「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）、「科技」（Technology）三大核心價值，快速轉型為媒體科技公司；並持續產製高品質的媒體內容，極大化IP價值，創造最大的影響力及營收。

在加入TVBS之前，劉文硯曾擔任美商二十世紀福斯影片公司董事總經理，在台灣發行81部電影，創造56億台幣票房。佳績包含《艾莉塔戰鬥天使》創下全球票房第三名、《羅根》成為休傑克曼個人票房最高電影、《死侍》打破台灣春節票房紀錄。期間也發行無數國片，包括票房大片《比悲傷更悲傷的故事》、《角頭》及紀錄台灣的重要電影《我們的那時此刻》與《幸福路上》。劉文硯也曾任全球廣告集團IPG旗下之美商艾比傑台灣董事總經理，帶領團隊為台灣首度贏得首座Festival of Media Global全球媒體大獎。另曾任職雅虎、奧美互動行銷和李奧貝納，成功建內部業務模式、提高廣告營收。

票房 電影 NCC

延伸閱讀

徐乃麟薔薔錄影互嗆 沈玉琳嚇傻

逾七成黨員滿意江啟臣表現 挺「要改革就別怕得罪人」

獨／黃靖倫藏嬌妻孕婦寫真也拒同框 坦言：很愧疚！

獨／大元認愛緋聞男友鼓鼓 7年不吵架真相曝光

相關新聞

大立光8月營收報喜 亞系日系外資看多

光學鏡頭廠大立光8月營收創近5個月新高，亞系外資認為2021年手機相機與鏡頭規格將加速升級，重申優於大盤評等與目標價47...

原相8月業績創新高 早盤走揚

感測IC大廠原相（3227）於昨（7）日公布8月業績，創歷史新高，月增逾一成。法人估計，原相本季業績將增長約一成左右，挑...

台股長多格局不變 年底需留意產業面與國際變數

凱基投顧最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明年，主因新冠疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第2季財報與展望遠...

美股休市 法人：台股可能延續區間整理

美股因勞動節休市一天，台指期夜盤漲逾50點，法人預期，台股可能延續區間震盪整理走勢

美打中芯 燒到記憶體業

美擬將中芯國際列入貿易制裁清單效應延燒，業界關注對晶圓代工市場的影響之餘，由於中芯也為大陸編碼型快閃記憶體（NOR Fl...

OTT發燒 娛樂產業洗牌

新冠肺炎疫情讓許多民眾宅在家，牽動娛樂產業的重整，有贏家也有輸家。資誠會計師事務所指出，疫情加速國內ＯＴＴ影音串流服務成...

美中科技戰升級…決策內幕曝光

美中科技戰升級，美國政府官員證實正審視是否制裁大陸晶片產業巨頭中芯國際，華爾街日報曝光決策內幕，川普政府意圖劍指中芯、複...

美打中芯 長電、長江存儲恐受波及

美國政府考慮將中芯國際列入貿易制裁名單，打亂了大陸半導體產業自主化腳步，業界人士認為，接下來連封測龍頭長電科技、記憶體龍...

旺宏搶單 6吋廠延後關閉

美國擬將中芯國際列入貿易制裁清單，全球8吋、12吋晶圓代工市場供給恐遭打亂，尤其8吋晶圓代工供應較12吋更緊，近期部分原...

獲印度官方補貼 台廠添翼

知情人士表示，印度一個獲授權的政府委員會已批准多家國際大廠在印度的在地生產獎勵申請案，台廠當中，鴻海、和碩都入列。業界看...

蘋果八組裝廠 轉進印度

蘋果供應鏈積極布局印度，外電報導，印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）6日表示，蘋果約...

代工廠挑戰不少 考驗應變力

台灣代工廠近年在紅色供應鏈崛起的挑戰下，同時面臨美中貿易戰全球布局、中國大陸招工不易、以及零組件缺貨等難題，考驗業者快速...

熱門新聞

和碩孫公司昆山世碩電子 向員工丟證爆離職潮

旅遊社實體門市關門潮！易遊網關7家 雄獅年底前「一周關一家」

美打中芯 燒到記憶體業

華為效應 出口寫五個新高

鴻海捐贈100萬片MIT口罩 予新北市政府

陳其邁盯中鋼！環團要求汙染改善、智慧監測、產業轉型

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。