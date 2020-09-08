原相8月業績創新高 早盤走揚
感測IC大廠原相（3227）於昨（7）日公布8月業績，創歷史新高，月增逾一成。法人估計，原相本季業績將增長約一成左右，挑戰單季歷史新高。
原相近期股價持續盤整，今日早盤呈現小漲局面。
原相8月合併營收為7.58億元，月增幅度達18.6％，累計前八月合併營收為48.95億元，年增39.6％。
原相是任天堂概念股，法人指出，該公司第2季的遊戲機應用出貨數量，已與去年第3季的旺季相當，所以本季相關表現雖然仍可望亮眼，不過可能不會如往年一樣呈現大幅季增，增加幅度可能落在10％以內。
去年遊戲機應用占原相的業績比重約14％，法人認為，隨著今年任天堂Switch熱賣，該公司全年相關業績占比有機會提高到17％至18％之間。
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