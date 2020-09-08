彭博：科技股迎修正 美國固定收益型ETF連兩週最吸金

美國ISM製造業指數連升四個月，非農就業及失業率數據優於預期，淡化近期經濟復甦出現放緩跡象的利空，同時蘋果加大備貨消息也一度激勵股市創高，但最終受科技股漲多拉回，那指重挫拖累使市場樂觀情緒降溫，近週資金淨流入持續以固定收益型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020年9月4日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入53.7億美元，其中主要流入全球股票型ETF，近週資金淨流入28.9億美元，其次流入美國及亞太股票型ETF，近週資金分別淨流入15.3億、10.1億美元，歐洲股票型ETF近週淨流入3.7億美元，日本股票型ETF近週則淨流出5.2億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入1.8億美元，而中國股票型ETF淨流出7.4億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，歷經連五個月亮麗漲勢之後，美股九月初首週在科技股獲利了結賣壓出籠而出現較大震盪，拖累全球股市走跌。展望後市，美股、科技及生技股可能因獲利回吐賣壓或是十一月選前不確定性而出現不規則的震盪整理，技術面實屬良性的調整，無礙中長期多頭格局。

建議投資人短線可依照個人風險屬性調整投資組合，度過短線波動期。著眼美國八月就業及製造業數據顯示景氣復甦趨勢不變，加以聯準會等全球央行寬鬆政策挹注充沛流動性，科技及生技產業長期結構題材完整，有助發揮下檔支撐。多數債券評價面已不便宜，其中較看好伊斯蘭債券機會。著眼其發行區域來自於富裕的波灣國家為多，債券設計類似於有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念，因此利率風險較輕，投資下檔風險亦低於廣泛的新興市場債券。

根據高盛證券預估，科技及醫療類股2019~2022年每股盈餘年複合成長率預估達一成，領先其他產業，化解評價面偏貴的疑慮。看好科技及醫療創新產業將持續扮演長線主流，建議已進場者耐心續抱，有閒置資金或空手者可留意長期均線支撐買點或以大額定期定額方式布局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，雖然經過本波漲勢市場對於科技股評價有所擔憂，但是，史坦普500科技類股相對評價距離1999~2000年有相當大的差距，並無泡沫疑慮，而且，目前科技產業財務體質佳且是少數有淨現金的產業，輔以結構成長優勢加持，看好科技類股仍有表現空間，現階段相對指數加碼應用軟體及網路股。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，根據醫療資訊公司IQVIA統計，新一代生技療法（細胞療法、基因療法、RNA療法等）越來越受到市場關注並吸引資金投入，研發產品線數量持續增長，自2014年來成長超過二倍。由於這些療法多用於治療較嚴重或致命疾病，幾乎沒有其他治療方法，因此若臨床試驗能顯示出療效，有望獲得FDA加速核准，中長線產業能有成長空間。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入56.1億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF，近週資金淨流入23.6億美元，全球固定收益型ETF資金近週資金淨流入4.4億美元，歐洲固定收益型ETF資金近週資金淨流入0.1億美元，新興市場固定收益型ETF近週資金淨流入10.1億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF近週資金淨流入1.2億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近週資金淨流入36.2億美元，高收益債券ETF資金近週淨流入1.2億美元，流入規模較前週顯著收斂。