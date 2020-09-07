網家新設電子商務副總 為前天貓海外台灣總經理吳德威

網路家庭（8044）今天傍晚發布公告，新增營運主管「電子商務副總」一職，由前味全龍領隊、前台灣雪豹科技董事長吳德威擔任。

吳德威「角色扮演」相當「多元」，他是阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理，2018年時積極為阿里巴巴集團打造台灣淘寶，不過即使大陸雙11熱潮席捲兩岸，但台灣淘寶在市場不算成功；去年4月17日，他擔任味全龍領隊，今年8月20日因個人健康因素辭職。短短一個月不到，他又加入網路家庭，三年內從大陸電商進入棒球界，再轉入台灣電商，過程很曲折。

吳德威在資訊科技和新創產業資歷豐富。他曾在DELL、HP、BenQ工作過，後來在MOTOROLA擔任資深軟體工程師，但因公司出售而創業，創立了台灣雪豹科技，擔任董事長暨總經理。吳德威認為，年輕人未必都要創業，就算要創業，也要走創新路線，甚至可以加入創業的公司，學習公司內運作方法。

台灣雪豹科技原本是中國軟體業者獵豹移動的台灣合作夥伴，與獵豹移動合作研發App產品，協助台灣和海外市場行銷，也是獵豹科技原本規劃AI產品的海外落地第一站市場。不過因為獵豹的中國背景，在台灣推廣不易，雪豹科技的人事變化也很大，最後連吳德威也離開雪豹科技。

吳德威離開雪豹科技後，轉任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理，積極想要讓台灣淘寶接地氣、在地化，2018年台灣淘寶大動作和特力集團合作開實體展示店，又以月薪十萬高薪招聘網紅當「直播導購專家」等，動作很大，但淘寶在台灣畢竟還是沒有成功，二度挑戰台灣市場失利。 2019年，吳德威轉進體育界，擔任味全龍領隊，到2020年8月20日辭職。

吳德威的資歷豐富到堪稱科技界「斜槓青年」，這次從對手變戰友，加入台灣最大電商集團網路家庭，又擔任「電子商務」副總經理，且看過去的淘寶經驗與創業經驗，能否對網路家庭營運加分。