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華碩舉辦AI Medical發表會 開創智慧醫療新紀元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

華碩（2357）AI研發中心（AICS）9月5日於高雄舉辦「智慧醫療新紀元—AI Medical技術發表會」，分享四大應用，包括ICD-10智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術、不良反應藥歷與用藥安全系統，協助醫院進行資料清整與數位化，並以自然語言處理、醫療影像分析、大數據分析等AI核心技術，幫助醫院落實智慧醫療。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，台灣醫療體系醫術先進，但資料各自散落無法串連。AICS可協助醫院活化這些真實數據，啟動精準醫療，誠摯邀請各大醫院共同推進『數位化』與『AI 化』，翻轉醫療資訊運用，完善監督機制，讓台灣智慧醫療成為下一個世界級領導產業。

首先AICS「ICD-10 編碼 AI推薦引擎」，由AI判讀醫療資料庫，推薦並幫助疾病分類師、醫師完成編碼，再回傳醫院系統充實病歷大數據。「醫師編碼書寫小幫手」則能校正病歷錯別字，提升準確度，以及出、入院申報病歷完整性與一致性，增加保險給付效率，目前已導入十餘家醫院，深受醫師與疾病分類師肯定。

接著為AICS醫療大數據搜尋系統，是另一項讓醫護立即有感的革命性服務。華碩從散落在不同型態、系統的歷史病歷、檢驗報告、手術紀錄等著手，將其結構化、數據化並進行分析，建構醫院內部去識別化的研究型資料庫，能協助醫師以關鍵字快速搜尋、參考過往前例，輔助診斷與用藥決策，進而支援病情發展預測、以及個人化精準醫療，成為協助醫病共同決策的重要後盾。

第三，出院14天內非計畫性再入院一向是醫療品質指標，也攸關廣大重症、慢性病患及其家庭醫療權益與負擔。華碩AICS非計劃性再入院病人向量分析技術，整合病程中看診、檢查、手術、住院、用藥等相關指標，運用先進AI建立模型，從龐大病歷資料庫快速搜尋疾病特性高度相似患者，彙整各科別住院趨勢以及病患再入院的警示提醒/診斷分析/風險預測等，並以可視化智慧報表(BI)呈現，輔助醫師擬定臨床診斷處置與追蹤計畫，並協助醫院審視健保住院診斷關聯群申報效率，提升醫療品質。

第四，全台醫療不良事件有三分之一與用藥不良反應相關，華碩AICS不良反應藥歷與用藥安全系統，是唯一整合全國不良藥物反應通報系統與醫院電子病歷資料庫，分析用藥者體質、藥品特性、用藥後反應、對病情影響等，在醫師開立處方時，立即以病患為中心，判斷藥物可能引起的不良反應，提醒用藥劑量、需事先完成的檢查、易引起該藥不良反應的跨科別病史等，及時警示，降低可能因此造成的病患傷害及醫病爭議。

華碩

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