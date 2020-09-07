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台灣微軟黑客松 動手解決工作流程痛點

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
第二屆Microsoft Teams Hackathon圓滿落幕，共計14個隊伍、近百名參賽者熱情參與，積極挖掘工作痛點，打造最適合的解決方案。 台灣微軟／提供
第二屆Microsoft Teams Hackathon圓滿落幕，共計14個隊伍、近百名參賽者熱情參與，積極挖掘工作痛點，打造最適合的解決方案。 台灣微軟／提供

台灣微軟近日舉行DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會，同步舉辦「第二屆Microsoft Teams Hackathon」，吸引來自各產業共14個團隊近百名參賽者報名參加，以微軟的Microsoft Teams為核心發想應用方案，動手解決工作流程痛點。台灣微軟表示，本次黑客松主旨是從一線使用者的工作痛點出發，凝聚眾人之力構思能夠解決冗餘工作流程的應用程式；值得一提的是，本次冠軍及人氣獎獲獎團隊Power-Pack並無IT背景成員，不過藉由微軟企業應用平台Power Platform的使用說明，搭配賽前工作坊課程，讓該團隊仍可依需求打造最符合想像也最適用的系統，並以此奪得大獎。

微軟亞洲Teams資深工程總監史丹尼（Dan Stevenson）表示，在這屆的黑客松活動中，很高興看到越來越多活用台灣企業關鍵優勢的解決方案出現，不僅品質與深度提升，更包含許多創新且智慧的想法，並與日常工作流程高度相關。他說，參賽作品展現了多元且解決核心工作流程痛點的應用場景，如停車位預約管理、員工體溫紀錄彙整、IoT裝置管理、訂便當、活動報名與員工流動等，涵蓋一般企業與工作環境的所有需求。

為提供參賽者最完整的資源與知識，微軟除了在賽前舉辦「一日創新工作坊」外，也遠端連線各微軟講師於DevDays Asia 2020 Online 亞太技術年會活動平台上，線上講授相關開發課程以及Hands-on Lab等，讓參賽團隊可透過線上課程獲取所需的資訊。微軟也在官方網站公開提供許多實用的開發工具包如聊天機器人，方便使用者簡單上手，輕鬆進行功能開發。

本次Microsoft Teams Hackathon共有14隊近百名來自不同產業的夥伴報名，涵蓋工程師以及非工程背景的參賽者，從一線使用者工作痛點出發，凝聚眾人之力構思能夠解決冗餘工作流程的應用程式。另也因應疫情，活動全程透過 Microsoft Teams Live Event 公開直播，並由線上觀眾評選出「觀眾人氣獎」。

瑞健公司製程部門的Power-Pack團隊，勇奪本屆Microsoft Teams Hackathon冠軍與觀眾人氣獎雙料大獎。此次作品透過Power Apps設計資料索取的介面，再運用Power Automate於申請送出時自動通知相對應部門，並將Microsoft Teams做為單一平台，就能輕鬆統合所有流程，大幅減少溝通成本。Power-Pack團隊內並無IT背景成員，但藉由Power Platform清楚的使用說明與賽前工作坊，讓成員可依第一線使用需求，打造最符合想像也最適用的系統。

亞軍由威盛電子的威鯨傳奇團隊奪下。有感於現行員工訂餐選項一成不變且流程繁複，威鯨傳奇團隊透過Power Apps在Microsoft Teams內設置訂餐系統，員工可輕鬆在頁面中一覽菜單與預定餐點，讓系統自動彙整訂單以減少行政人員統整時間。根基營造的KD團隊作品則獲得季軍，他們運用Power Apps打造照片自動上傳程式，不僅可自動上傳照片於OneDrive，也可設定標籤自動重新命名照片，簡化後續資料整理方式。

微軟指出，根據Forrester調查報告，有88%的員工認為使用Microsoft Teams有助於節省工作時間，每周至多可節省高達8小時的工作時間；企業決策者也因Microsoft Teams整合各項資訊與溝通功能在同一平台上，決策所需時間可大幅縮短17.7%。

微軟 黑客松

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