安格看好USB Type C市場 推新PV充電器參考設計方案

晶片開發商安格科技（6684）日前公布8月營收為3,321萬元，月減7.6%，不過年增98.4%；看好USB Type C市場成長趨勢，安格推出具備影像轉換功能的PV充電器參考設計方案，可將USB Type-C轉HDMI與USB PD（Power Delivery）結合成影像轉換PV充電器，透過單一USB Type-C接口，完成PD供電、影像傳輸與數據傳輸。

安格總經理藍世旻表示，以往USB的最大供電功率頂多到7.5W，只能針對手機、數位相機等產品充電，但後續有USB PD出現後，最大供電功率可達100W，可對筆電、平板等產品充電，支援產品範疇擴大，不過如果同時需要影像輸出及充電時，消費者就得攜帶USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器，相當麻煩。

為了讓消費者攜帶更加便利，安格整合了USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器兩大功能，推出的影像轉換PV充電器參考設計方案，讓單一PV充電器即能提供具有USB Type-C接口的智慧型手機、手持式遊戲機、筆記型電腦等設備完成充電與HDMI影像輸出，省去以往需要個別攜帶USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器的不便。

有別於市場上其他影像轉換PV充電器都是單一團隊開發自有產品，安格所推出的是市場上第一個參考設計方案。

另外，在矽智財設計服務上，安格也跨入超高壓控制晶片設計範疇；目前台廠做高壓控制晶片的廠商不多，客戶選擇大多都是以日本廠為主，安格藉由此次跨足高壓控制晶片領域，輔以既有的高相容性及穩定性技術，未來可望以高CP值的高壓產品，搶攻全球市場。

法人表示，放眼到2024 年，全球USB Type C 市場年複合成長率可達30%的高成長率市場，安格在多元視訊轉換解決方案的晶片開發上，可望逐漸站穩腳步，成為IC設計領域的新起之秀，並藉由此次發表的兩大重點業務，雙引擎起飛帶來可期的成長動能。