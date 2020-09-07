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遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

旺宏8月營收31.54億元 月增0.5%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

旺宏（2337）內部自行結算今年8月合併營收31.54億元，較上個月的31.39億元微幅增加0.5%，較去年同期的37.91億元，則減少16.8%。

旺宏電子上半年營運表現優於市場預期，而近二個月營收則維持30億元以上水準，以目前公布8月營收的南亞科及旺宏來看，8月營收和上月差距都在1%以內，南亞科是較上月微幅下滑0.75%，而旺宏則是微幅增加0.5%，大致都是持平表現。

旺宏累計今年前8個月合併營收為249.8億元，與2019年同期相較增加22.8%，仍為歷史同期新高。

展望第3季，先前旺宏高層就指出，下半年是傳統旺季，但今年有些不確定因素存在，包括疫情發展、美中關係、華為疑慮等，但目前仍未看到重大負面影響，產品價格方面，預期NOR Flash 價格上半年走升，下半年高階應用可望穩健持平，對下半年仍有信心，整體而言審慎樂觀。

旺宏第3季預計產品價格及毛利率仍持穩，其中，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash產品價格可能面臨壓力，但因製程技術推進至19奈米，有助降低成本。

旺宏 營收 南亞科

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