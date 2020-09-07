勤凱8月營收年增127.76% 太陽能導電漿料需求續成長

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（7）日公告8月營收為9,126萬元，較去年同期成長127.76%；累計今年前8個月營收7.4億元，年增105.37%。相較於第2季受惠全球經濟解封後出貨大增，第3季客戶視庫存水位調整訂單，公司第3季單月營收因而略低於第2季，不過相較於去年，原有客戶及新客戶訂單增長下，營收都還是能保持翻倍表現。

以被動元件下游應用來看，新冠肺炎推動宅經濟，NB、雲端需求持續成長，5G應用、汽車電子的市場不斷擴大，相關應用的設備與終端產品所需的被動元件數量增加，被動元件市場規模將進入新一波成長階段。勤凱與客戶合作關係密切，並持續開發導電漿料新產品，因應高階被動元件需求，研發能力與產品品質領先同業，將受惠被動元件產業成長的趨勢。

需求加上疫後復工，全球太陽能市場已開始復甦，勤凱新產品太陽能背銀導電漿的出貨量也明顯增加，對該公司營收貢獻如預期拉高。太陽能背銀導電漿自去年底開始出貨，今年進入量產及成長期，主攻台灣與東南亞市場，公司也陸續增加新客戶，成為業績增長的另一大助力。

雖然終端市場消費仍將受到疫情影響，該公司仍樂觀看待接下來的需求，以接單情況來看，市場需求或將較原先預期樂觀。公司方面持續開發被動元件、太陽能背銀導電漿新客戶，擴大市場規模，維持公司的穩定成長。