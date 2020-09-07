今年全球智慧型手機恐年減8% 瑞信：最快明年回神

受到疫情影響，瑞信估計今年全球智慧型手機出貨量將年減8%至12.56億支，不過隨著5G落地、雲端預算主流化與經濟復甦3大動能推升2021年、2022年正成長5%至8%，估計2022年整體智慧型手機出貨量達14.23億支。

瑞信最新預估，2021年全球智慧型手機出貨轉為正成長，年增8%、達13.56億支；2022年出貨將年增5%至14.23億支。

另外，由於中國5G智慧型手機快速放量，預估在全球5G智慧型手機市場出貨，2020年將年增逾15倍至2.59億支，2021年出貨將年增89%至4.9億支。

瑞信第21屆亞洲科技論壇（ATC）今年首次採用線上模式舉行，與會人數較去年增加1倍以上，包括600多家全球頂尖投資機構和百餘家領先科技企業。瑞信分析師預期5G加速落地、雲端運算主流化和經濟全面復甦三大主題將引領科技產業在疫情下逆勢成長，科技股行情可望延續，明年將迎來強勁反彈。

瑞信亞洲太區科技研究部門主管尼堅（ManishNigam）表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響人們日常生活的同時，也大幅衝擊企業營運模式。在疫情之下，企業被迫採取大規模遠端辦公，帶動相關基礎設施和居家辦公前端設備的需求。隨著教育和娛樂逐漸走向居家消費模式，相關設備的投資也同步增加。

尼堅觀察，自今年初以來，亞洲除日本以外的科技產業表現出色，股票投資回報率領先大盤9%，主要受惠於半導體領域成長以及整體中國科技股績優表現。儘管短期仍存在一定壓力，但瑞信對亞洲科技產業中期前景仍保持樂觀預期。

尼堅認為，5G和雲端運算技術將在未來10年帶領供應鏈成長。雲端運算正面臨新的轉捩點，從創建、傳輸、儲存到分析的資料生命週期來看，雲端運算並非疫情催生的短期結果，而是一個能夠持續數年的長期趨勢，疫情則加速雲端部署的應用進程。

展望亞洲科技產業前景，尼堅認為，隨著下半年部分利多因素消耗殆盡，產業表現會面臨週期性風險。但在5G、資料分析、雲端計算和資料中心等相關主題的帶動下，科技股依然具備良好的長期投資價值。

尼堅也提醒，疫情持續蔓延及美中緊張關係進一步升溫，可能對經濟帶來負面影響，仍將是影響亞洲科技產業表現的主要風險。

瑞信研究發現，連網裝置和影音應用爆發式增長、遍地開花的企業雲和消費雲服務，以及人工智慧（AI）資料分析的快速發展，推動全球雲端IT基礎架構支出持續擴大。預計到2022年，全球雲端IT基礎設施支出將達到890億美元（約新台幣2.6兆元），2019年至2022年間的複合年均成長率可達10%。相較之下，傳統IT基礎設施同時期支出預計將穩定維持在每年650億美元左右。

瑞信台灣證券研究主管、亞洲半導體分析師艾布蘭（Randy Abrams）表示，雲端與網路服務的長期趨勢，將帶動超大規模資料計算平台支出，目前超大規模營運商每年收入成長40%以上，資本性支出占營業現金流40%，且沒有下降趨勢。

艾布蘭進一步指出，全球半導體產業將受惠於雲端需求急劇成長趨勢，預計中央處理器、圖像處理器和加速器市場規模可達到900億美元，未來成長率可從原先每年3%至5%提高到10%至15%，並看好無廠半導體公司、記憶體和積體電路設計領域的龍頭企業以及主要晶圓代工廠將迎來更多發展機會。

瑞信認為，超大規模營運商收入快速成長的同時，伺服器用DRAM（動態隨機存取記憶體）需求也將隨之增加，約占DRAM整體需求35%。