夏普自動除菌離子技術 可以減少空氣中新冠病毒

夏普與長崎大學感染症共同研究處安田二朗教授、同研究處南保明日香教授、及島根大學醫學部吉山裕規教授共同製作搭載自動除菌離子技術的病毒實驗裝置器，由感染研究世界權威的長崎大學協力之下，將夏普自動除菌離子對浮游於空氣中「新型冠狀病毒」照射約30秒，根據實驗結果證實是世界第一個可減少90%以上的感染粒子數值。

「新型冠狀病毒」於2019年12月被發現以來，統計至2020年8月為止，全世界高達2,500萬人遭受感染，死亡人數也攀升達84萬人，被公認為感染力極高的病毒，是全球當前最迫切的社會問題，在醫療學術各領域皆緊急尋找對策中。

夏普自動除菌離子技術於2004年針對「貓冠狀病毒」進行實驗，已證實有效果，隔年2005年對同基因序列的新型冠狀病毒「SARS冠狀病毒 (SARS-CoV)」進行實驗，證實也有效果。這次發表對空氣中浮游的「新冠狀病毒」進行實驗，也成功地證實有效。

夏普於2000年起開始於世界各國第三方實驗機構對自動除菌離子技術的效果共同進行Academic Marketing、至今累積許多第三方實驗機構臨床效果測試，實驗結果證明對「新型流感病毒」、「抗藥性細菌」、「塵螨過敏原」等有害物質的有抑制作用、及減輕小兒氣喘患者的氣管發炎症狀等效果。

此外自動除菌離子對人體安全性也進行驗證，確認對人體無害。夏普表示，今後會繼續秉持對社會安全的貢獻，持續研究自動除菌離子技術在各領域應用的效果驗證。