群光8月營收85.69億元 月增4.6%

群光（2385）今（7）日公布8月合併營收85.69億元，月增4.6%，年減5.24%，為四個月來高點。累計今年前八月合併營收599.7億元，年增2%，為同期新高。

群光表示，在各國政府仍努力控制新冠疫情下，第3季開學潮的遠距教學成為常態，教育筆電Chromebook需求大爆發，順利接棒第2季Work from Home的強勁商業筆電需求。

法人分析，群光的筆電相關產品在今年第2季強勢帶動營收成長季增39%，毛利率20.1%為20年新高，單季每股純益以3.4元創下歷史新高，第3季教育筆電需求亦十分強勁，且智慧家庭影像產品因歐美廠商開始為下半年holiday season備貨，看好群光第3季營收將繼續成長，維持在高檔水準。

法人指出，群光是今年新冠疫情受惠股，所生產的筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器全球規模最大，因新冠疫情仍無法預期何時結束，迄今筆電需求仍然沒有減弱的跡象，群光本季除營收繼續成長外，預期獲利在規模經濟效益的帶動下，可以交出漂亮的成績單。