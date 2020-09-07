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華碩孫公司昆山世碩電子 向員工丟證爆離職潮

聯合報 / 記者戴瑞芬/上海即時報導
昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3,000人，提桶跑路2,900人。」排長隊辦離職。取自和訊網
昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3,000人，提桶跑路2,900人。」排長隊辦離職。取自和訊網

華碩電腦旗下，為蘋果代工的和碩科技，子公司昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3000人，提桶跑路2900人。」排長隊辦離職。

大陸央廣網報導，世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣丟工牌，被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。

丟證的影片在網路曝光，對招聘員工缺乏基本尊重引發熱議。世碩電子第一時間回應報導不實，危機處理不當，導致風波越演越烈，隨後才改口，管理失職，主管率團隊致歉。當事員工不當行為將依廠規處理。

不過，電子廠員工排隊辭職，提著行李離開，事態擴大，世碩電子發布官方聲明：招工旺季場地受限，現場管理不到位，單位管理失職，主管率團隊致歉；重新審視及完善培訓人員的管理和培訓；加強主管現場巡視與關懷。

世碩電子2014年在昆山設廠，陸媒報導，世碩為蘋果代工手機和平板電腦，屬於勞動密集型代工企業。在用工旺季透過網招承諾向每人發人民幣1到1.5萬元招工紅包，吸引了不少工人前來求職。

證券時報還進一步爆料，世碩電子相關企業上海昌碩多次非法延長工作時間被處罰仍屢教不改。

世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣丟工牌，被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。取自央廣網
世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣丟工牌，被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。取自央廣網

蘋果 離職 平板電腦

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