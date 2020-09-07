華碩孫公司昆山世碩電子 向員工丟證爆離職潮

華碩電腦旗下，為蘋果代工的和碩科技，子公司昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3000人，提桶跑路2900人。」排長隊辦離職。

大陸央廣網報導，世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣丟工牌，被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。

丟證的影片在網路曝光，對招聘員工缺乏基本尊重引發熱議。世碩電子第一時間回應報導不實，危機處理不當，導致風波越演越烈，隨後才改口，管理失職，主管率團隊致歉。當事員工不當行為將依廠規處理。

不過，電子廠員工排隊辭職，提著行李離開，事態擴大，世碩電子發布官方聲明：招工旺季場地受限，現場管理不到位，單位管理失職，主管率團隊致歉；重新審視及完善培訓人員的管理和培訓；加強主管現場巡視與關懷。

世碩電子2014年在昆山設廠，陸媒報導，世碩為蘋果代工手機和平板電腦，屬於勞動密集型代工企業。在用工旺季透過網招承諾向每人發人民幣1到1.5萬元招工紅包，吸引了不少工人前來求職。